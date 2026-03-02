En medio del clima político actual, la guerra entre Estados Unidos e Irán ha generado desestabilización tanto en las zonas de conflicto como en los territorios cercanos, provocando temor y dejando a miles de viajeros sin posibilidad de desplazarse. Tal es el caso del ex rey de España Juan Carlos I , quien vive en Abu Dabi desde hace cinco años, cuando sus finanzas comenzaron a ser investigadas por autoridades en España y Suiza.
Juan Carlos I está en una zona de guerra en pleno conflicto en Medio Oriente; revelan su situación
El rey emérito Juan Carlos I se encuentra a salvo
De acuerdo con ¡HOLA!, fuentes cercanas al anterior monarca de España aseguraron que a pesar de la situación actual del lugar donde vive, “él está tranquilo y a salvo”. Sin embargo, al ser una zona de conflicto “muy inestable y peligrosa” advierten que “la guerra allí puede durar”.
La situación es complicada porque aunque quiera salir de su actual lugar de residencia, es imposible por el cierre de espacios aéreos en la región. Por esta misma razón, aún no se sabe si podrá asistir a las regatas de Sanxenxo, reconocidas competencias de vela en Galicia que se llevan a cabo en marzo y que se han vuelto una tradición para el ex soberano.
Aún así, las fuentes afirman que Juan Carlos I “aguanta todo” y “no percibe el riesgo como el resto de la humanidad”.
El ex rey español actualmente está viviendo en un exclusivo hotel de la ciudad porque la casa donde residía se encuentra en obras. Las mismas fuentes indican que “está mejor ahí en estos momentos porque está menos aislado”.
El regreso de Juan Carlos I a España
El nombre de Juan Carlos I volvió recientemente al debate público tras la desclasificación de documentos relacionados con el 23-F, el fallido golpe de Estado de 1981. En ellos se reveló que el entonces rey intentó frenar a los golpistas y preparó el discurso en el que afirmó que no podía “tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático”.
Esto motivó a que diversos sectores en España pidieran su regreso, al ser percibido como una figura clave en la defensa de la democracia. Incluso figuras como Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, se han pronunciado a favor de que el rey emérito regrese, señalando que “debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país”.
Sin embargo, este escenario es complejo por las condiciones que Juan Carlos I ha planteado para su retorno, entre ellas la posibilidad de residir en el Palacio de La Zarzuela. Fuentes cercanas indicaron a ¡HOLA! que éste sigue siendo el principal obstáculo, ya que el ex monarca no puede quedarse allí. “Él ya ha dicho en varias ocasiones que ese es su deseo... Quiere dormir en su casa, en su cama”, señalaron.
Esta condición ya había sido comunicada por su hijo, el actual rey Felipe VI, quien estableció que durante sus visitas a España no podría alojarse en La Zarzuela ni en otras instalaciones del Estado.
Por el momento, Juan Carlos I continúa hospedado en el hotel, mientras la situación política en la región es tan incierta como su posible regreso a España.