Juan Carlos I está en una zona de guerra en pleno conflicto en Medio Oriente; revelan su situación

El rey emérito Juan Carlos I se encuentra a salvo

De acuerdo con ¡HOLA!, fuentes cercanas al anterior monarca de España aseguraron que a pesar de la situación actual del lugar donde vive, “él está tranquilo y a salvo”. Sin embargo, al ser una zona de conflicto “muy inestable y peligrosa” advierten que “la guerra allí puede durar”.

La situación es complicada porque aunque quiera salir de su actual lugar de residencia, es imposible por el cierre de espacios aéreos en la región. Por esta misma razón, aún no se sabe si podrá asistir a las regatas de Sanxenxo, reconocidas competencias de vela en Galicia que se llevan a cabo en marzo y que se han vuelto una tradición para el ex soberano.

Juan Carlos I está a salvo en el hotel donde vive, de acuerdo con fuentes cercanas. (Getty Images)

Aún así, las fuentes afirman que Juan Carlos I “aguanta todo” y “no percibe el riesgo como el resto de la humanidad”.

El ex rey español actualmente está viviendo en un exclusivo hotel de la ciudad porque la casa donde residía se encuentra en obras. Las mismas fuentes indican que “está mejor ahí en estos momentos porque está menos aislado”.