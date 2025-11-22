Mientras Felipe VI condecora a la reina emérita Sofía; Juan Carlos I celebra 50 años de su coronación lejos del público

Juan Carlos I celebra 50 años de su coronación lejos del ojo público

El rey emérito español Juan Carlos asistió este sábado a un almuerzo familiar privado en Madrid en el 50º aniversario de su coronación tras la muerte del dictador Francisco Franco, a cuyas ceremonias oficiales no fue invitado.

Juan Carlos I celebró 50 años de su coronación alejado de la agenda real (Carlos Alvarez/Getty Images)

Imágenes de la televisión pública TVE captaron al exjefe del Estado español de 87 años en el asiento de copiloto de un vehículo negro que ingresó al mediodía del sábado al Palacio del Pardo, donde tendrá lugar la reunión familiar.

Apartado de la agenda oficial por su deteriorada imagen, Juan Carlos no participó en las dos ceremonias celebradas el viernes en motivo de los 50 años de la restauración de la monarquía, una en el Palacio Real y otra en el Parlamento.