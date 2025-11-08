Tras hablar de Letizia en su libro, más que una reconciliación, Juan Carlos I amplía la distancia con su hijo, Felipe VI

El libro de memorias de Juan Carlos I aumenta la distancia que lo separa de su hijo, el rey Felipe VI

En su libro de memorias, Reconciliación, Juan Carlos I presenta la imagen de un suegro que se siente desplazado y de una nuera, la reina Letizia, que no busca reconciliar.

Más que una confesión íntima, el pasaje parece una descarga emocional en la que Letizia se convierte en símbolo de una monarquía que Juan Carlos de Borbón ya no reconoce como suya y ahí está la paradoja.

El título del libro invita a pensar en un reencuentro familiar, pero el texto sugiere lo contrario. Cada página donde aparece el nombre de Letizia parece ensanchar la distancia entre el padre y el hijo, entre el pasado y el presente de la Casa Real.

Tras criticar a su nuera, la reina Letizia, en su libro de memorias, más que una reconciliación, Juan Carlos I logra distanciarse más de su hijo, el rey Felipe VI y la Corona española (Carlos Alvarez/Getty Images)

Para Felipe VI, el momento es incómodo. Después de años intentando construir una imagen de estabilidad y modernidad, su propio padre publica un testimonio que revive tensiones que el palacio prefiere mantener fuera del foco.

El resultado es un retrato en el que la Familia Real española se muestra tan humana como cualquier otra: dividida, vulnerable y llena de silencios.

En el fondo, Reconciliación no parece un intento de acercamiento, sino de reivindicación. El rey emérito de España, Juan Carlos I, escribe desde la nostalgia y desde una herida que aún no cicatriza.

Su historia busca comprensión, pero también reconocimiento. Y en ese intento, deja claro que la reconciliación familiar —si alguna vez existió como posibilidad— sigue tan lejana como su regreso definitivo a España.