Juan Carlos I rompe décadas de silencio: sus memorias revelan escándalos, exilio y traiciones

Estos son algunos de los episodios narrados en la edición francesa de Reconciliación, escrita junto a Laurence Debray y publicada este miércoles en Francia. La edición española está prevista a finales de año.

Un nudo en el estómago

Juan Carlos I, nacido en Roma el 5 de enero de 1938, describe sus recuerdos de niñez, sobre todo en Suiza, donde la familia vivió unos años.

Sin embargo, uno de los momentos que más lo marcaron entonces fue cuando se trasladó con 10 años de Portugal a España para ser educado bajo la tutela del dictador Francisco Franco.

Juan Carlos I, cuando era príncipe de Asturias en 1949. (Getty Images)

"Ese país que era el mío, pero que no conocía, cuyo idioma no hablaba bien", confiesa en la versión en francés de sus memorias. Al tomar el tren, su padre, el conde de Barcelona, le dijo a su madre: "María, despídete de Juanito, como se conoce cariñosamente al emérito, porque no sabemos cuándo lo volveremos a ver".

"Al oír sus palabras, sentí un nudo en el estómago", recuerda.

Juan Carlos habla de la muerte de su hermano

El soberano alude a otro episodio traumático de su juventud: la muerte de su hermano menor, Alfonso, de 14 años, en 1956.

Ambos estaban "jugando" con una pistola del calibre 22 en la residencia familiar de Estoril, en Portugal. Juan Carlos la habría disparado accidentalmente, en un caso que no fue realmente investigado por las autoridades portuguesas ni españolas.

"Habíamos quitado el cargador. No nos dimos cuenta de que quedaba una bala en la recámara. Se disparó un tiro al aire, la bala rebotó y alcanzó a mi hermano en plena frente", describe.

"Murió en brazos de nuestro padre. Hubo un antes y un después".

Juan Carlos y su hermano Alfonso en 1947. (Getty Images)

El último mensaje de Franco

A principios de noviembre de 1975, el general Franco, quien gobernó España con mano de hierro entre 1939 y 1975, está a punto de morir.

El todavía príncipe mantuvo una última conversación con él en el hospital: "Me tomó la mano y me dijo, como en un último suspiro: 'Alteza, sólo le pido una cosa: mantenga la unidad del país'".

Juan Carlos I pensó que "tenía vía libre para emprender reformas, siempre y cuando no se pusiera en peligro la unidad de España".