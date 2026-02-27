El rey emérito Juan Carlos I quiere regresar a España, vivir en La Zarzuela y que lo entierren con honores, aseguran

El retorno del rey: Juan Carlos I de España… ¿héroe de la democracia?

Cuando el Gobierno del presidente Pedro Sánchez anunció que esta semana haría públicos después de 45 años decenas de documentos sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, los españoles se preguntaron si el papel de Juan Carlos de Borbón (quien recientemente publicó sus memorias) se pondría en duda.

Pero los papeles corroboraron que Juan Carlos (sucesor del dictador Francisco Franco, fallecido en 1975) intentó que los golpistas depusieran su actitud y preparó su conocido discurso en el que afirmó que no podía "tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático".

Ante esta confirmación, el líder de la oposición de derecha, Alberto Núñez Feijóo, comentó en X que "sería deseable que el rey emérito regresara a España".

La posibilidad de que el rey emérito Juan Carlos I regrese a España abre el debate sobre dicho escenario (Daniel Perez)

"Quien contribuyó a sostener nuestra democracia (...) debiera pasar la última etapa de su vida con dignidad y en su país", señaló el legislador.

Sus palabras encendieron el debate sobre el futuro del ex jefe de Estado de 88 años, quien abdicó en 2014 en favor del actual rey Felipe VI y en agosto de 2020 se autoexilió en Abu Dabi para "contribuir a facilitar el ejercicio de [las] funciones" de su hijo.