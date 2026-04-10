Mette-Marit de Noruega reaparece con visibles problemas de salud en medio del escándalo familiar

La enfermedad pulmonar incurable que padece Mette-Marit de Noruega, de 52 años, provoca molestias respiratorias y la ha obligado a estar de baja por enfermedad en varias ocasiones o a reducir su programa oficial. Según el Palacio Real, probablemente deberá someterse a un trasplante.

Este viernes la princesa asistió a una recepción de los atletas paralímpicos noruegos en Oslo, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe heredero Haakon de Noruega, y de sus dos hijos, Ingrid Alexandra de Noruega y Sverre Magnus de Noruega.

Princesa Mette-Marit y el príncipe Haakon de Noruega. (AFP)

Cabe recordar que la Casa Real noruega confirmó en 2018 que la princesa fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad progresiva que afecta la capacidad respiratoria y que, según reportes de BBC, no tiene cura definitiva.

Desde entonces, Mette-Marit ha adaptado su agenda oficial para priorizar su salud, alternando periodos de actividad con descansos prolongados, mientras continúa participando en actos clave que reflejan su compromiso institucional.Mette-Marit de Noruega reaparece con visibles problemas de salud en medio del escándalo familiar