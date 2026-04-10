La princesa Mette-Marit de Noruega , diagnosticada hace años de fibrosis pulmonar, reapareció este viernes con una cánula nasal de oxígeno conectada a un aparato sostenido por un empleado del palacio real.
Mette-Marit de Noruega reaparece con visibles problemas de salud en medio del escándalo familiar
Mette-Marit de Noruega reaparece con visibles problemas de salud en medio del escándalo familiar
La enfermedad pulmonar incurable que padece Mette-Marit de Noruega, de 52 años, provoca molestias respiratorias y la ha obligado a estar de baja por enfermedad en varias ocasiones o a reducir su programa oficial. Según el Palacio Real, probablemente deberá someterse a un trasplante.
Este viernes la princesa asistió a una recepción de los atletas paralímpicos noruegos en Oslo, en la que estuvo acompañada de su esposo, el príncipe heredero Haakon de Noruega, y de sus dos hijos, Ingrid Alexandra de Noruega y Sverre Magnus de Noruega.
Cabe recordar que la Casa Real noruega confirmó en 2018 que la princesa fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica, una enfermedad progresiva que afecta la capacidad respiratoria y que, según reportes de BBC, no tiene cura definitiva.
Desde entonces, Mette-Marit ha adaptado su agenda oficial para priorizar su salud, alternando periodos de actividad con descansos prolongados, mientras continúa participando en actos clave que reflejan su compromiso institucional.Mette-Marit de Noruega reaparece con visibles problemas de salud en medio del escándalo familiar
Escándalos, juicios y presión pública: el complejo momento que rodea a Mette-Marit de Noruega
Durante los últimos meses la princesa ha vivido una situación complicada. La publicación de una gran cantidad de documentos nuevos en Estados Unidos a finales de enero puso sobre la mesa una correspondencia constante y, en ocasiones, de tono íntimo entre 2011 y 2014 entre la princesa y el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en prisión en 2019.
A esto se suman los problemas judiciales de su hijo Marius Borg Høiby. Nacido de una relación anterior, Høiby compareció a principios de año en un juicio por violaciones y violencia contra varias exparejas.
El joven reconoce algunos hechos, pero niega las acusaciones más graves, sobre todo las presuntas violaciones cometidas contra cuatro mujeres que no estaban en condiciones de oponerse.
En marzo la fiscalía solicitó una pena de siete años y siete meses de prisión para el joven, que no es formalmente miembro de la casa real noruega.
El caso contribuyó a empañar gravemente la imagen de la casa real de Noruega.
Según varias encuestas, la mayoría de noruegos está en contra de que Mette-Marit ascienda algún día al trono junto al príncipe heredero Haakon.
En este contexto, la edición impresa de Quién del mes de abril pone el foco en este y otros casos que recopila las crisis que atraviesan actualmente las distintas casas reales de Europa.