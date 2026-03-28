El príncipe William quiere evitar a toda costa que sus hijos Charlotte y Louis resulten como el príncipe Harry, aseguran

William quiere evitar que se repita el caso del príncipe Harry con sus hijos

En la monarquía británica hay una frase que se ha repetido con la naturalidad de una tradición incuestionable: “heir and spare” (el heredero y el repuesto). Una fórmula fría que define destinos desde la cuna para quienes forma parte de la línea de ascenso al trono.

Pero si algo ha dejado claro la última década y particularmente la sacudida mediática provocada por el príncipe Harry, es que ese modelo ya no es sostenible sin que haya consecuencias que trastoquen a la Corona.

El príncipe William está decidido a evitar que existan rivalidades entre sus hijos debido al "problema del repuesto" que su hermano Harry evidenció (WPA Pool/Getty Images)

Por ello, el príncipe de Gales y futuro rey de Inglaterra está decidido a que una situación así no suceda con sus hijos, por lo que sin importar que George sea quien le siga en el orden de sucesión, piensa educar y proveer a Charlotte y Louis y con las bases y recursos que les permitan funcionar con independencia y madurez en el futuro.

Y es que, durante décadas, William fue testigo y protagonista indirecto de la tensión que implicaba ocupar el lugar del heredero frente a Harry, su hermano menor. Pero fue hasta la publicación de Spare: En las sombras cuando esa dinámica se expuso con una crudeza.

El príncipe William está decidido a evitar que existan rivalidades entre sus hijos debido al "problema del repuesto" que su hermano Harry evidenció (Stuart C. Wilson/Getty Images)

En sus páginas, el príncipe Harry se asumió como “el suplente” y describió una vida marcada por la comparación constante, la utilidad condicional y una identidad construida a partir de la posibilidad de reemplazar al primogénito en caso de tragedia.