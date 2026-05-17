Kylie Jenner revela cómo reaccionaron sus papás al enterarse de su embarazo a los 19 años

Kylie Jenner revela cómo reaccionó su familia a su embarazo

Kylie Jenner abrió su corazón al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando, a los 19 años, descubrió que estaba embarazada de su primera hija, Stormi Webster. Durante una conversación en el podcast Therapuss con Jake Shane, la empresaria confesó que sentía mucho miedo al momento de contarle la noticia a sus padres, Kris Jenner y Caitlyn Jenner.

Kylie Jenner con sus hijos Stormi y Aire (Instagram)

“Tenía 19 años cuando quedé embarazada. Estaba muy asustada”, recordó Kylie. “Tenía mucho miedo de contárselo a mis padres”.

A pesar de las dudas, aseguró que había algo dentro de ella que le decía que debía seguir adelante con su embarazo. “Había algo dentro de mí que sabía que quería hacerlo y tenía que tomar una decisión por mí misma”, expresó.

El apoyo de la familia de Kylie Jenner tras la noticia de su embarazo

Aunque pensó que podría enfrentar una reacción negativa, Kylie Jenner reveló que su familia reaccionó de manera completamente distinta a lo que imaginaba: “Entonces se lo conté a mi madre. Nadie se enfadó conmigo. Fue una época de locos”, confesó sobre aquel momento que cambió su vida por completo.

Kylie Jenner y Stormi (Instagram)

En 2018, Kylie dio la bienvenida a Stormi junto a su entonces pareja, Travis Scott. Durante ese embarazo decidió mantenerse alejada de los reflectores y prácticamente desapareció de redes sociales durante varios meses. Más tarde, en 2022, la empresaria recibió a su segundo hijo, Aire Webster, también fruto de su relación con el rapero.