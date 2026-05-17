Convertirse en madre a los 19 años fue una experiencia que marcó para siempre la vida de Kylie Jenner . Aunque hoy disfruta plenamente de su faceta familiar, la empresaria confesó que en aquel momento sintió miedo, incertidumbre y mucha presión al descubrir que estaba embarazada de su primera hija, Stormi, especialmente por tener que darle la noticia a su famosa familia.
Kylie Jenner revela cómo reaccionaron sus papás al enterarse de su embarazo a los 19 años
Kylie Jenner revela cómo reaccionó su familia a su embarazo
Kylie Jenner abrió su corazón al recordar uno de los momentos más difíciles de su vida: cuando, a los 19 años, descubrió que estaba embarazada de su primera hija, Stormi Webster. Durante una conversación en el podcast Therapuss con Jake Shane, la empresaria confesó que sentía mucho miedo al momento de contarle la noticia a sus padres, Kris Jenner y Caitlyn Jenner.
“Tenía 19 años cuando quedé embarazada. Estaba muy asustada”, recordó Kylie. “Tenía mucho miedo de contárselo a mis padres”.
A pesar de las dudas, aseguró que había algo dentro de ella que le decía que debía seguir adelante con su embarazo. “Había algo dentro de mí que sabía que quería hacerlo y tenía que tomar una decisión por mí misma”, expresó.
El apoyo de la familia de Kylie Jenner tras la noticia de su embarazo
Aunque pensó que podría enfrentar una reacción negativa, Kylie Jenner reveló que su familia reaccionó de manera completamente distinta a lo que imaginaba: “Entonces se lo conté a mi madre. Nadie se enfadó conmigo. Fue una época de locos”, confesó sobre aquel momento que cambió su vida por completo.
En 2018, Kylie dio la bienvenida a Stormi junto a su entonces pareja, Travis Scott. Durante ese embarazo decidió mantenerse alejada de los reflectores y prácticamente desapareció de redes sociales durante varios meses. Más tarde, en 2022, la empresaria recibió a su segundo hijo, Aire Webster, también fruto de su relación con el rapero.
Los problemas de salud que sufrió Kylie Jenner durante sus embarazos
En el podcast, Kylie Jenner también habló sobre las complicaciones físicas que experimentó durante su segundo embarazo y confesó que desde entonces enfrenta fuertes dolores de espalda.
“He sufrido dolor crónico de espalda durante tres años y medio”, explicó. “Mi hijo realmente me dejó fuera de combate”.
La fundadora de Kylie Cosmetics contó que durante las primeras semanas de embarazo tuvo problemas para caminar debido al intenso dolor: “A las 12 semanas no podía caminar bien. Tenía dolor de ciática y un dolor intenso en la parte baja de la espalda”, relató.
Kylie también reveló que esperaba vivir un embarazo más sencillo, ya que estaba “en la mejor forma física” de su vida en ese momento. Sin embargo, aseguró que el proceso fue mucho más complicado que cuando esperaba a Stormi.
Además, recordó que durante su segundo embarazo estuvo dilatada tres centímetros durante dos meses. “El bebé se estaba cayendo”, explicó.
Actualmente, Kylie Jenner mantiene una relación con Timothée Chalamet, con quien sale desde 2023. Aunque por ahora está enfocada en sus negocios y en disfrutar a sus hijos, recientemente confesó que sí le gustaría volver a convertirse en madre en el futuro.