Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

En medio del distanciamiento, revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento

A pesar del distanciamiento con el príncipe Harry y Meghan Markle, Kate Middleton y el príncipe William enviaron un regalo para felicitar el nacimiento de su sobrina la princesa Lilibet.
mar 03 marzo 2026 11:08 AM
william-kate-meghan-harry.jpg
William, Kate, Meghan y Harry. (Getty Images)

A pesar de que en los últimos años, algunas relaciones dentro de la familia real británica han estado marcadas por tensiones, especialmente entre Harry y William , este último y su esposa, Kate Middleton demostraron afecto hacia su sobrina menor, Lilibet, hija de Meghan y Harry, con un gesto que recientemente salió a la luz.

Publicidad

Revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento

De acuerdo con el autor de William & Catherine: The Intimate Inside Story, los príncipes de Gales mandaron un regalo y una tarjeta de felicitación tras el nacimiento de Lilibet, poco después de su llegada al mundo en junio de 2021, cuando las diferencias entre William y Harry ya eran más que evidentes.

El nacimiento de la princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor se anunció en junio de 2021, cuyo nombre es un homenaje a la fallecida reina Isabel II, a quien llamaban de cariño "Lilibet" en su infancia.

The Queen Attends A Service At Westminster Abbey Marking The Centenary Of WW1 Armistice
William, Kate, Meghan y Harry (Getty Images)

Este gesto de Kate y William, aunque discreto, fue interpretado por expertos en realeza como un detalle que apunta a mantener alguna forma de cordialidad familiar, incluso cuando las diferencias entre los hermanos han sido ampliamente documentadas.

Publicidad

Así es la actual relación de William y Harry

La relación entre el príncipe William y el príncipe Harry atraviesa uno de sus momentos más complicados. Desde la salida oficial de Harry y Meghan Markle de la familia real en 2020, el llamado “Megxit, algunos desencuentros públicos, entrevistas y la publicación de las memorias del duque de Sussex marcaron un antes y un después en la dinámica entre los hermanos.

Las revelaciones sobre tensiones internas, diferencias de carácter y presuntas discusiones privadas hicieron evidente una fractura que ya se intuía tras la boda de Harry en 2018.

William y Harry
Príncipe William y Harry (Getty Images)

Aunque en actos importantes para la familia real como el funeral de la reina Elizabeth II o la coronación del rey Carlos III coincidieron públicamente, las apariciones conjuntas han sido escasas y breves.

Expertos en realeza coinciden en que, si bien el vínculo no está completamente roto, la comunicación sería limitada y estrictamente formal.

Publicidad

Tags

Kate Middleton Príncipe William

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

31 Mujeres.jpg

Publicidad