En medio del distanciamiento, revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento

A pesar de que en los últimos años, algunas relaciones dentro de la familia real británica han estado marcadas por tensiones, especialmente entre Harry y William , este último y su esposa, Kate Middleton demostraron afecto hacia su sobrina menor, Lilibet, hija de Meghan y Harry, con un gesto que recientemente salió a la luz.
Revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento
De acuerdo con el autor de William & Catherine: The Intimate Inside Story, los príncipes de Gales mandaron un regalo y una tarjeta de felicitación tras el nacimiento de Lilibet, poco después de su llegada al mundo en junio de 2021, cuando las diferencias entre William y Harry ya eran más que evidentes.
El nacimiento de la princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor se anunció en junio de 2021, cuyo nombre es un homenaje a la fallecida reina Isabel II, a quien llamaban de cariño "Lilibet" en su infancia.
Este gesto de Kate y William, aunque discreto, fue interpretado por expertos en realeza como un detalle que apunta a mantener alguna forma de cordialidad familiar, incluso cuando las diferencias entre los hermanos han sido ampliamente documentadas.
Así es la actual relación de William y Harry
La relación entre el príncipe William y el príncipe Harry atraviesa uno de sus momentos más complicados. Desde la salida oficial de Harry y Meghan Markle de la familia real en 2020, el llamado “Megxit, algunos desencuentros públicos, entrevistas y la publicación de las memorias del duque de Sussex marcaron un antes y un después en la dinámica entre los hermanos.
Las revelaciones sobre tensiones internas, diferencias de carácter y presuntas discusiones privadas hicieron evidente una fractura que ya se intuía tras la boda de Harry en 2018.
Aunque en actos importantes para la familia real como el funeral de la reina Elizabeth II o la coronación del rey Carlos III coincidieron públicamente, las apariciones conjuntas han sido escasas y breves.
Expertos en realeza coinciden en que, si bien el vínculo no está completamente roto, la comunicación sería limitada y estrictamente formal.