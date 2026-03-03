En medio del distanciamiento, revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento

Revelan el gesto de Kate y William con su sobrina Lilibet tras su nacimiento

De acuerdo con el autor de William & Catherine: The Intimate Inside Story, los príncipes de Gales mandaron un regalo y una tarjeta de felicitación tras el nacimiento de Lilibet, poco después de su llegada al mundo en junio de 2021, cuando las diferencias entre William y Harry ya eran más que evidentes.

El nacimiento de la princesa Lilibet Diana Mountbatten-Windsor se anunció en junio de 2021, cuyo nombre es un homenaje a la fallecida reina Isabel II, a quien llamaban de cariño "Lilibet" en su infancia.

William, Kate, Meghan y Harry (Getty Images)

Este gesto de Kate y William, aunque discreto, fue interpretado por expertos en realeza como un detalle que apunta a mantener alguna forma de cordialidad familiar, incluso cuando las diferencias entre los hermanos han sido ampliamente documentadas.