La llegada de Kate Middleton y el príncipe William al tradicional servicio del Commonwealth Day en Londres no pasó desapercibida. Mientras la pareja real se dirigía a la Abadía de Westminster, un grupo de manifestantes los recibió con abucheos y gritos contra la monarquía.
Abuchean al príncipe William y a Kate Middleton en el Commonwealth Day: así fue el incómodo momento
En una de las ceremonias más importantes para la monarquía británica, donde miembros de la familia real se reunieron junto a líderes políticos, representantes de la Commonwealth y cerca de 1,800 invitados, entre ellos, Alberto de Mónaco, la familia real fue recibida en medio de protestas, en medio de la polémica que rodea la reciente detención del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.
El acto marcó la mayor aparición pública de la familia real desde que estalló el escándalo que involucra al exduque de York por sus vínculos con Jeffrey Epstein.
Prince William and Kate getting heavily booed arriving for Commonwealth Day. Opps 🤭 pic.twitter.com/QJnXvgy85V
— Nina (@ShakeLS) March 9, 2026
La llegada de los príncipes de Gales estuvo acompañada por manifestantes que se concentraron a las afueras de la Abadía de Westminster. Algunos activistas republicanos corearon consignas y desplegaron pancartas contra la monarquía, mientras se escuchaban abucheos dirigidos a los miembros de la familia real.
Estas protestas se producen semanas después de que el expríncipe Andrew fuera detenido en el Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público vinculada a su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.
El Commonwealth Day, una de las fechas más simbólicas para la realeza británica
A pesar del clima de tensión, William y Kate mantuvieron su agenda y participaron en la ceremonia junto al rey Carlos III y otros miembros de la familia real. Durante el acto se destacó el papel de la Commonwealth, integrada por 56 países, y se realizaron presentaciones culturales y discursos enfocados en la cooperación internacional.
El Commonwealth Day es una de las fechas más simbólicas para la Corona, ya que celebra la unión política y cultural entre los países que integran la comunidad. No obstante, las protestas registradas este año reflejan la creciente polémica hacia la institución en medio de los recientes escándalos que han golpeado a la familia real.