Realeza

Abuchean al príncipe William y a Kate Middleton en el Commonwealth Day: así fue el incómodo momento

El príncipe William y Kate Middleton fueron al servicio del Commonwealth, donde algunos manifestantes los recibieron con abucheos y consignas contra la monarquía tras la reciente detención de Andrés.
lun 09 marzo 2026 02:01 PM
william-kate-middleton-abucheados-commonwealth-day.jpg
William y Kate fueron abucheados a su llegada a la ceremonia por el Commonwealth Day. (Shutterstock)
Abuchean al príncipe William y a Kate Middleton en el Commonwealth Day

En una de las ceremonias más importantes para la monarquía británica, donde miembros de la familia real se reunieron junto a líderes políticos, representantes de la Commonwealth y cerca de 1,800 invitados, entre ellos, Alberto de Mónaco, la familia real fue recibida en medio de protestas, en medio de la polémica que rodea la reciente detención del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

Commonwealth Day Service departures at Westminster Abbey, Westminster Abbey, London, UK - 09 Mar 2026
Alberto de Mónaco en la ceremonia por el Commonwealth Day. (Shutterstock)

El acto marcó la mayor aparición pública de la familia real desde que estalló el escándalo que involucra al exduque de York por sus vínculos con Jeffrey Epstein.

La llegada de los príncipes de Gales estuvo acompañada por manifestantes que se concentraron a las afueras de la Abadía de Westminster. Algunos activistas republicanos corearon consignas y desplegaron pancartas contra la monarquía, mientras se escuchaban abucheos dirigidos a los miembros de la familia real.

Anti-Monarchy Protest Outside Westminster Abbey On Commonwealth Day, London, England, United Kingdom - 09 Mar 2026
La familia real británica fue recibida con protestas a su llegada a la ceremonia por el Commonwealth Day. (Shutterstock)

Estas protestas se producen semanas después de que el expríncipe Andrew fuera detenido en el Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público vinculada a su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

El Commonwealth Day, una de las fechas más simbólicas para la realeza británica

A pesar del clima de tensión, William y Kate mantuvieron su agenda y participaron en la ceremonia junto al rey Carlos III y otros miembros de la familia real. Durante el acto se destacó el papel de la Commonwealth, integrada por 56 países, y se realizaron presentaciones culturales y discursos enfocados en la cooperación internacional.

The Royal Family Attend The 2026 Commonwealth Day Service
Rey Carlos, príncipe William y Kate Middleton en la ceremonia por el Commonwealth Day. (Getty Images)

El Commonwealth Day es una de las fechas más simbólicas para la Corona, ya que celebra la unión política y cultural entre los países que integran la comunidad. No obstante, las protestas registradas este año reflejan la creciente polémica hacia la institución en medio de los recientes escándalos que han golpeado a la familia real.

