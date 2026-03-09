Abuchean al príncipe William y a Kate Middleton en el Commonwealth Day: así fue el incómodo momento

Abuchean al príncipe William y a Kate Middleton en el Commonwealth Day

En una de las ceremonias más importantes para la monarquía británica, donde miembros de la familia real se reunieron junto a líderes políticos, representantes de la Commonwealth y cerca de 1,800 invitados, entre ellos, Alberto de Mónaco, la familia real fue recibida en medio de protestas, en medio de la polémica que rodea la reciente detención del expríncipe Andrés, hermano del rey Carlos III.

Alberto de Mónaco en la ceremonia por el Commonwealth Day. (Shutterstock)

El acto marcó la mayor aparición pública de la familia real desde que estalló el escándalo que involucra al exduque de York por sus vínculos con Jeffrey Epstein.



Prince William and Kate getting heavily booed arriving for Commonwealth Day. Opps 🤭 pic.twitter.com/QJnXvgy85V — Nina (@ShakeLS) March 9, 2026

La llegada de los príncipes de Gales estuvo acompañada por manifestantes que se concentraron a las afueras de la Abadía de Westminster. Algunos activistas republicanos corearon consignas y desplegaron pancartas contra la monarquía, mientras se escuchaban abucheos dirigidos a los miembros de la familia real.

La familia real británica fue recibida con protestas a su llegada a la ceremonia por el Commonwealth Day. (Shutterstock)

Estas protestas se producen semanas después de que el expríncipe Andrew fuera detenido en el Reino Unido por presunta mala conducta en un cargo público vinculada a su relación con el fallecido financiero Jeffrey Epstein.

