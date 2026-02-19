La policía deja en libertad a Andrés, pero lo mantiene “bajo investigación”; mientras Carlos III inaugura Fashion Week

Un día de severos contrastes vivió hoy la Familia Real británica tras la detención del ex duque de York por probable por "mala conducta en el ejercicio de un cargo público".
Horas después, la policía liberó al ex príncipe Andrés, mientras su hermano mayor, el rey Carlos III inauguraba la Semana de la Moda en Londres.
La policía deja en libertad al ex príncipe Andrés, quien sigue ‘bajo investigación’
El ex príncipe Andrés, antiguo duque de York, salió de la comisaría, tras ser detenido por la policía británica este jueves por sospechas "de mala conducta en el ejercicio de un cargo público" en relación con el caso del pederasta Jeffrey Epstein, según reportó BBC.
Poco antes de las 7:30 de la noche (hora local), la cadena británica difundió una imagen del hermano menor del rey Carlos III al salir de una comisaría del condado de Norfolk en el asiento trasero de un automóvil y visiblemente afectado.
Carlos III inaugura la Semana de la Moda en Londres
Mientras su hermano Andrés Mountbatten-Windsor era investigado por la policía, el rey Carlos III inauguró el jueves la Semana de la Moda de Londres, asistiendo al desfile de la diseñadora Tolu Coker, pocas horas después del arresto de su hermano Andrés en relación con el caso Epstein.
A su llegada, el monarca saludó sonriente al centenar de personas que se encontraba en la entrada del edificio, en el centro de Londres, donde se discurrirán los desfiles hasta el lunes.
El rey no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el arresto del expríncipe Andrés, sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público".
Carlos III visitó una exposición sobre la moda británica y se reunió con estudiantes apoyados por su organización, la King's Foundation.
El rey Carlos III en el front row del desfile de Tolu Coker
El monarca también asistió al desfile de la diseñadora británico-nigeriana Tolu Coker, sentado entre la diseñadora Stella McCartney y Laura Weir, directora del British Fashion Council.
Coker, que lanzó su marca en 2018, es uno de los talentos emergentes de la moda británica.
La London Fashion Week, conocida por ser un semillero de jóvenes talentos, comenzó poco antes con un desfile homenaje a una de sus figuras históricas, Paul Costelloe, fallecido en noviembre a los 80 años.
Costelloe, diseñador irlandés, que vistió a la princesa Diana de Gales, presentó sus colecciones en Londres durante cuatro décadas.
Casas de moda como Harris Reed, Richard Quinn, Simone Rocha y la siempre presente Burberry presentarán sus colecciones en Londres hasta el lunes.
Otras marcas, apreciadas por Catalina, la princesa de Gales, como Emilia Wickstead, Edeline Lee y Erdem Moralioglu, también estarán presentes en Londres.
Por otro lado, Anna Wintour, ex editora en jefe de Vogue, tuvo una audiencia con la reina Camila, junto a quién se retrató en uno de los salones del Palacio de St. James en Londres.