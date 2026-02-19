La policía deja en libertad a Andrés, pero lo mantiene “bajo investigación”; mientras Carlos III inaugura Fashion Week

Carlos III inaugura la Semana de la Moda en Londres

Mientras su hermano Andrés Mountbatten-Windsor era investigado por la policía, el rey Carlos III inauguró el jueves la Semana de la Moda de Londres, asistiendo al desfile de la diseñadora Tolu Coker, pocas horas después del arresto de su hermano Andrés en relación con el caso Epstein.

El rey Carlos III inaugura la Semana de la Moda en Londres (RICHARD POHLE)

A su llegada, el monarca saludó sonriente al centenar de personas que se encontraba en la entrada del edificio, en el centro de Londres, donde se discurrirán los desfiles hasta el lunes.

El rey no respondió a las preguntas de los periodistas sobre el arresto del expríncipe Andrés, sospechoso de "mala conducta en el ejercicio de un cargo público".

Carlos III visitó una exposición sobre la moda británica y se reunió con estudiantes apoyados por su organización, la King's Foundation.