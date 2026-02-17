Seis empresas ligadas a Sarah Ferguson cerrarán tras nuevas revelaciones del caso Epstein

De acuerdo con los registros de Companies House, el organismo regulador británico, la exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor aparece como la única directora de al menos seis sociedades, entre ellas S. Phoenix Events Limited, Fergie’s Farm Limited y La Luna Investments Limited, que en los últimos días presentaron solicitudes formales para ser dadas de baja del registro mercantil.

Ex príncipe Andrés (Getty Images)

Las solicitudes de disolución suceden pocas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer la existencia de los llamados “archivos Epstein”, compuestos por millones de documentos que detallan comunicaciones y relaciones entre Epstein y diversas figuras públicas.

Según estos documentos, Ferguson mantuvo contacto con Epstein incluso después de su condena en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor, algo que su equipo negó en su momento.

