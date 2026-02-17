Seis empresas vinculadas a Sarah Ferguson, exduquesa de York y exesposa del príncipe Andrés , solicitaron su cierre tras el escándalo por la publicación de los archivos relacionados al financiero estadounidense Jeffrey Epstein.
Seis empresas ligadas a Sarah Ferguson cerrarán tras nuevas revelaciones del caso Epstein
De acuerdo con los registros de Companies House, el organismo regulador británico, la exesposa de Andrew Mountbatten-Windsor aparece como la única directora de al menos seis sociedades, entre ellas S. Phoenix Events Limited, Fergie’s Farm Limited y La Luna Investments Limited, que en los últimos días presentaron solicitudes formales para ser dadas de baja del registro mercantil.
Las solicitudes de disolución suceden pocas semanas después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos diera a conocer la existencia de los llamados “archivos Epstein”, compuestos por millones de documentos que detallan comunicaciones y relaciones entre Epstein y diversas figuras públicas.
Según estos documentos, Ferguson mantuvo contacto con Epstein incluso después de su condena en 2008 por solicitar servicios sexuales a una menor, algo que su equipo negó en su momento.
¿De qué son las empresas que Sarah Fegruson cerró tras revelación de archivos Epstein?
Las empresas que están siendo dadas de baja no tenían un perfil público ni actividad reciente relevante, y varias de ellas no han operado en los últimos meses, lo que facilita su baja administrativa según la normatividad británica.
Este movimiento empresarial se da en un momento de gran escrutinio mediático y público sobre Ferguson y su ex esposo Andrés tras las revelaciones de los llamados Epstein files. La exduquesa había enfrentado críticas previas por su cercanía con Epstein, lo que incluso llevó al cierre temporal de su fundación benéfica, Sarah’s Trust.
Las solicitudes de cierre implican que, salvo que se presenten objeciones o razones legales contrarias en las próximas semanas, las seis empresas serán eliminadas del registro mercantil y dejarán de existir como entidades legales.
Representantes de Ferguson no han emitido un comentario público inmediato sobre el cierre de las sociedades ni sobre los documentos filtrados que han motivado esta decisión.