De príncipe a detenido: las fechas que marcaron la caída del expríncipe Andrés

Las fechas que marcaron la caída del expríncipe Andrés

No obstante, la caída del expríncipe Andrés, fue progresiva, con varias fechas clave. Empezó hace años hasta la detención este jueves por la policía británica, como sospechoso de haber dado información confidencial a Jeffrey Epstein.

Hacemos un repaso por las fechas clave del expríncipe Andrés en el caso Jeffrey Epstein.

1999: Andrés conoce a Jeffrey Epstein a través de la que fue pareja y cómplice del financiero, Ghislaine Maxwell, quien estudió en la ciudad inglesa de Oxford.

El príncipe Andrés, Ghislaine Maxwell y Jeffrey Epstein eran muy cercanos. (ROO/Shutterstock)

Julio de 2011: Andrés renuncia a su papel de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional, unos meses después de que la prensa británica publicara una foto que lo mostraba en compañía de Virginia Giuffre, la principal acusadora de Jeffrey Epstein.

El príncipe Andrés fue acusado de abusar sexualmente de Virginia Roberts, cuando tenía 17 años, con la ayuda de Ghislaine Maxwell. (Shutterstock)

En ese rol de enviado especial de Reino Unido para el comercio internacional existen sospechas de que pudo dar información confidencial a Epstein.

Noviembre de 2019: Andrés se retira de sus funciones públicas, debido a fuertes críticas tras una entrevista considerada desastrosa en la BBC en la que negó, sin convencer, las acusaciones de haber tenido relaciones sexuales con Virginia Giuffre, cuando era menor, mientras era explotada por Epstein. El expríncipe afirmó no recordar haberla conocido.

El príncpe Andrés durante su entrevista con la BBC en 2019. (AFP)

Agosto de 2021: Virginia Giuffre presenta una demanda civil en Estados Unidos contra el entonces príncipe por agresión sexual.

Virginia Giuffre (Shutterstock)

Enero de 2022: la demanda de la joven es declarada admisible por la justicia. Al día siguiente, la reina Isabel II retira a su hijo sus títulos militares y sus patronazgos reales.

Febrero de 2022: Andrés llega a un acuerdo extrajudicial con Virginia Giuffre para poner fin a las demandas. El monto se mantiene confidencial, pero según medios británicos se estima en más de 12 millones de dólares.