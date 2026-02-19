Detienen al expríncipe Andrés por sus vínculos con Jeffrey Epstein

Imágenes publicadas por medios británicos mostraron una flota de coches sin identificación, que se cree son vehículos policiales, llegando temprano el jueves a la finca de Sandringham del rey Carlos III, en el este de Inglaterra, donde Andrés se mudó a principios de febrero.

"Como parte de la investigación, hoy hemos arrestado a un hombre de unos sesenta años de Norfolk bajo sospecha de mala conducta en el ejercicio de un cargo público", indicó la policía, que no nombra al sospechoso como es costumbre en el país.

El comunicado de la policía añadió que se están llevando a cabo registros en dos direcciones en Inglaterra, en aparente relación con estas acusaciones.

El expríncipe Andrés fue detenido este jueves. (Getty Images)

¿Por qué delitos fue detenido el exprincipe Andrés?

El año pasado, el rey Carlos despojó a su hermano de sus títulos y le ordenó abandonar su mansión en la finca de Windsor, aunque Andrés sigue siendo octavo en la línea de sucesión al trono británico.

La policía informó "estar realizando registros" en dos propiedades, señalando que "el hombre permanece bajo custodia policial en este momento".

La mala conducta en el ejercicio de un cargo público conlleva una pena máxima de cadena perpetua, según el Crown Prosecution Service (Fiscalía de la Corona).

El pasado 11 de febrero, salieron a la luz nuevos documentos que parecen indicar que el hermano del rey Carlos III transmitió informaciones confidenciales a Jeffrey Epstein. La fiscalía informó que está "en contacto" con la policía sobre esas sospechas.

Sale a la luz un correo de 2011 entre el príncipe Andrés y Jeffrey Epstein. (Getty Images)

El expríncipe, hoy apartado de la vida pública, era entonces representante especial de Reino Unido para el Comercio Internacional, cargo que ocupó entre 2001 y 2011.

Según un correo electrónico dirigido al financiero y delincuente sexual estadounidense, fechado el 24 de diciembre de 2010, el expríncipe remitió "un informe confidencial" sobre oportunidades de inversión en Afganistán.

El correo se sumaba a otros documentos, también incluidos en los archivos Epstein, que sugieren que en 2010 el expríncipe Andrés envió al financiero informes sobre viajes de trabajo realizados a China, Singapur y Vietnam.

La policía regional de Windsor indicó entonces que está "examinando esta información" sobre Andrew Moutbatten-Windsor, como debe ser llamado ahora tras haberle quitado sus títulos.

