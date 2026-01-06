¿Fin del distanciamiento? El giro inesperado que podría llevar al príncipe Harry de vuelta a la familia real británica

El giro inesperado que podría llevar al príncipe Harry de vuelta a la familia real británica

El Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), el órgano encargado de evaluar la protección policial para figuras de alto perfil, habría revisado su planteamiento y determinado que el príncipe Harry sí califica para protección oficial durante sus visitas al Reino Unido.

Esta reevaluación surge tras un incidente de seguridad ocurrido en septiembre pasado, cuando un acosador logró acercarse peligrosamente a él durante un evento caritativo en Londres, pese a la presencia de protección temporal.

El príncipe Harry y la reina Isabel II no se dejarán ganar. (Youtube)

La pérdida anterior de seguridad (que Harry denunció como un golpe devastador y resultado de la influencia del establecimiento real) fue un factor importante en su decisión de limitar drásticamente sus viajes a Inglaterra por razones de seguridad y de privacidad.

El posible restablecimiento de protección oficial es visto tanto como una victoria personal como un paso práctico para permitir que el príncipe y su familia visiten el Reino Unido sin los riesgos que tanto ha destacado.

Los duques de Sussex dieron la bienvenida a un nuevo miembro de la familia en su casa de Montecito, California. (Shutterstock/Shutterstock)

Además, las señales de un posible acercamiento entre Harry y el rey Carlos III y otros miembros de la familia real cobran fuerza con esta decisión sobre su seguridad. Aunque los detalles de contactos previos han sido discretos, se sabe que Harry y Carlos se reunieron en persona en una visita a Londres el año pasado en su primer encuentro cara a cara en más de un año y medio, lo que alimentó especulaciones sobre futuras dinámicas familiares.

Uno de los aspectos más emotivos de este posible nuevo capítulo es la oportunidad de que los hijos de Harry y Meghan (los príncipes Archie y Lilibet) visiten al rey por primera vez en más de tres años.

Fuentes cercanas al duque han señalado que uno de los deseos más grandes de Harry, más allá de su propia reconciliación con la familia, es que sus hijos fortalezcan vínculos con su abuelo, algo que el restablecimiento de seguridad podría facilitar en un futuro próximo.