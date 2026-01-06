El príncipe Harry podría estar más cerca que nunca de reunirse con miembros de la familia real británica, en un giro que sorprende al público tras años de distancia y tensiones. La posibilidad se basa en un avance reciente en su batalla legal por seguridad oficial en el Reino Unido, un desafío clave que ha marcado su ruptura con la corona desde que él y su esposa, Meghan Markle, decidieron en 2020 apartarse de sus funciones reales activas y se mudaron a California.
¿Fin del distanciamiento? El giro inesperado que podría llevar al príncipe Harry de vuelta a la familia real británica
El Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), el órgano encargado de evaluar la protección policial para figuras de alto perfil, habría revisado su planteamiento y determinado que el príncipe Harry sí califica para protección oficial durante sus visitas al Reino Unido.
Esta reevaluación surge tras un incidente de seguridad ocurrido en septiembre pasado, cuando un acosador logró acercarse peligrosamente a él durante un evento caritativo en Londres, pese a la presencia de protección temporal.
La pérdida anterior de seguridad (que Harry denunció como un golpe devastador y resultado de la influencia del establecimiento real) fue un factor importante en su decisión de limitar drásticamente sus viajes a Inglaterra por razones de seguridad y de privacidad.
El posible restablecimiento de protección oficial es visto tanto como una victoria personal como un paso práctico para permitir que el príncipe y su familia visiten el Reino Unido sin los riesgos que tanto ha destacado.
Además, las señales de un posible acercamiento entre Harry y el rey Carlos III y otros miembros de la familia real cobran fuerza con esta decisión sobre su seguridad. Aunque los detalles de contactos previos han sido discretos, se sabe que Harry y Carlos se reunieron en persona en una visita a Londres el año pasado en su primer encuentro cara a cara en más de un año y medio, lo que alimentó especulaciones sobre futuras dinámicas familiares.
Uno de los aspectos más emotivos de este posible nuevo capítulo es la oportunidad de que los hijos de Harry y Meghan (los príncipes Archie y Lilibet) visiten al rey por primera vez en más de tres años.
Fuentes cercanas al duque han señalado que uno de los deseos más grandes de Harry, más allá de su propia reconciliación con la familia, es que sus hijos fortalezcan vínculos con su abuelo, algo que el restablecimiento de seguridad podría facilitar en un futuro próximo.
La nueva vida de Meghan y Harry en California: cómo es su día a día lejos de la Corona
Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry decidieron dejar atrás sus roles como miembros “senior” de la familia real británica en 2020, la pareja ha construido un estilo de vida muy diferente al que tenían en el Reino Unido. Hoy viven en Montecito, California, una tranquila y exclusiva comunidad costera donde crían a sus dos hijos, Archie y Lilibet.
Su hogar en Montecito no solo es un refugio familiar sino también una base desde la que han impulsado varios de sus proyectos: viven en una amplia mansión que compraron tras su salida del Reino Unido, propiedad que se ha convertido en un símbolo de esta nueva etapa alejados de los deberes reales.
En los últimos meses, Meghan ha retomado una presencia más activa en redes sociales, regresando a Instagram en 2025 con un video personal grabado por Harry en la playa, donde se le ve disfrutando del entorno californiano y celebrando el comienzo de un nuevo año. Además, ha impulsado su marca de productos y estilo de vida llamada As Ever, con la que busca construir una carrera propia más allá de la monarquía.
A su vez, el año pasado, Meghan estrenó en Netflix la serie de estilo de vida With Love, Meghan, un programa que mezcla cocina, actividades cotidianas y conversaciones íntimas filmadas cerca de su hogar en California.
Harry, por su parte, también ha adaptado su vida a su nuevo entorno. Además de apoyar los proyectos de la pareja, ha participado en eventos comunitarios locales, incluyendo conciertos benéficos en favor de los servicios de emergencia en la zona.
La pareja ha dejado claro que por ahora no planea regresar a vivir en el Reino Unido, aunque sí mantienen cierta relación con su país de origen, especialmente en temas relacionados con la seguridad de sus hijos y visitas familiares.