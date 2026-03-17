El rey Felipe de España reconoce que hubo "mucho abuso" durante la Conquista de América

"Los reyes católicos, la reina Isabel con sus directrices, las leyes de Indias", tuvieron "un afán de protección, que luego la realidad hace que no se cumpla como se pretende y hay mucho abuso", indicó el jefe del Estado español.

Felipe VI pronunció estas palabras durante una visita a una exposición titulada "La mujer en el México indígena" en el madrileño Museo Arqueológico Nacional, según un video editado y publicado por la Casa Real en X.

Rey Felipe de España y reina Letizia de España. (Getty Images)

México y España han experimentado tensiones desde que en 2019 el entonces presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador enviara una carta a Madrid exigiendo a la Corona una disculpa por los abusos durante la Conquista.

El reclamo de López Obrador, correligionario de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quien renovó los llamados a una disculpa oficial, enfrió las relaciones bilaterales.