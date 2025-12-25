El rey Carlos III destacó los valores de "compasión y reconciliación" en tiempos de división en el mundo, en su tradicional discurso de Navidad difundido este jueves; lo que nos ha hecho pensar si, en lo personal, esto es un guiño a su hijo menor, el príncipe Harry, quien se encuentra distanciado de la Familia Real desde que emigró al continente americano.
¿Un guiño al príncipe Harry? El rey Carlos III destaca el valor de la reconciliación en su discurso de Navidad
El rey Carlos III llama a la “unidad” en su mensaje de Navidad
El monarca de 77 años se expresó en un mensaje grabado desde la Abadía de Westminster en Londres, un lugar muy importante en los ritos de la monarquía británica.
¿Presagiando el final?
Carlos III inició su mensaje refiriéndose al "momento histórico de unidad espiritual" que representó su visita al Vaticano en octubre pasado, en la que oró con el papa León XIV, un gesto sin precedentes desde el cisma anglicano en el siglo XVI, por el cual Inglaterra rompió relaciones con la Iglesia católica, durante el reinado de Enrique VIII, y fundó su propia iglesia.
Este año de Jubileo de la Iglesia católica, celebrado sobre el tema "Peregrinos de la esperanza", estuvo en el centro del discurso del monarca, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.
"La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones", declaró.
Carlos III destaca el valor de la reconciliación en su discurso de Navidad
El rey Carlos III de Inglaterra mencionó también la transmisión de la memoria de la Segunda Guerra Mundial, pues este año que se acaba fue el del 80 aniversario del fin de ese conflicto.
"El valor y el sacrificio de nuestros militares, así como la manera como las comunidades se congregaron ante una prueba de tal magnitud, significan para nosotros un mensaje más allá del tiempo. Son todos esos valores los que dieron forma a nuestro país y a la Commonwealth", añadió.
El monarca calificó la época actual de "incierta" y señaló que el "mundo parece girar cada vez más rápido" y consideró que con "la gran diversidad" de comunidades, es posible encontrar "la fuerza para lograr que el bien triunfe sobre el mal".
Fue en este punto, al hablar de los conflictos y actos de violencia recientes, en el que Carlos III habló de la importancia de la reconciliación, lo que en el terreno íntimo podría bien significar un gesto de buena voluntad hacia su hijo, el príncipe Harry y su familia, quienes viven en California.
"Me parece que debemos apreciar los valores de compasión y reconciliación", añadió, en alusión al ataque de la sinagoga de Manchester, Inglaterra, a comienzos de octubre, que causó dos muertos.
"Cuando me reúno con personas de diferentes religiones, encuentro muy alentador escuchar todo lo que tenemos en común: un deseo compartido de paz y un profundo respeto por toda vida", señaló el rey, quien siempre ha mostrado un gran interés por el diálogo entre las religiones.
La Familia Real británica asiste a los servicios religiosos de Navidad en Sandringham
En su mensaje navideño, el rey Carlos III no mencionó su cáncer, cuyo tratamiento será "reducido" en 2026, ni a su hermano el ex príncipe Andrés, a quien retiró todos sus títulos en noviembre, o a su hijo Harry.
Sin embargo, la mañana de este jueves, tanto el monarca como la reina Camila, los príncipes de Gales y sus hijos, así como otros miembros de la Familia Real británica asistieron a los servicios religiosos de Navidad en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham.
Con información de AFP