¿Un guiño al príncipe Harry? El rey Carlos III destaca el valor de la reconciliación en su discurso de Navidad

El rey Carlos III llama a la “unidad” en su mensaje de Navidad

El monarca de 77 años se expresó en un mensaje grabado desde la Abadía de Westminster en Londres, un lugar muy importante en los ritos de la monarquía británica.

Carlos III inició su mensaje refiriéndose al "momento histórico de unidad espiritual" que representó su visita al Vaticano en octubre pasado, en la que oró con el papa León XIV, un gesto sin precedentes desde el cisma anglicano en el siglo XVI, por el cual Inglaterra rompió relaciones con la Iglesia católica, durante el reinado de Enrique VIII, y fundó su propia iglesia.

Carlos III destaca el valor de la reconciliación en su mensaje de Navidad (AARON CHOWN/AFP)

Este año de Jubileo de la Iglesia católica, celebrado sobre el tema "Peregrinos de la esperanza", estuvo en el centro del discurso del monarca, gobernador supremo de la Iglesia de Inglaterra.

"La palabra peregrinación es menos empleada hoy, pero tiene un significado particular para nuestro mundo moderno, y especialmente en Navidad: se trata de avanzar hacia el futuro pero al mismo tiempo regresando al pasado para recordar y sacar lecciones", declaró.