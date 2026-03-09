La princesa Eugenia renuncia a fundación contra la esclavitud tras nexos de su papá con Epstein

Princesa Eugenia renuncia a organización contra la esclavitud

El perfil de la princesa Eugenia fue retirado del sitio web de Anti-Slavery International, donde anteriormente se destacaba su labor “trabajando junto a líderes en la lucha contra la esclavitud moderna”.

Princesa Eugenia y el exprincipe Andrés. (Getty Images)

De acuerdo con el tabloide Daily Mail, la decisión se produce después de la publicación de los documentos y correos electrónicos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que también se menciona a su papá, el expríncipe Andrés.

Durante varios años, la hija menor del duque de York ha trabajado para visibilizar la situación de las víctimas de la esclavitud moderna y la trata de personas. Sin embargo, el medio asegura que esta labor contrasta con el hecho de que hasta ahora, la princesa no ha hablado públicamente sobre los archivos relacionados con Epstein ni sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre su papá.

Princesa Eugenia (Getty Images)

Tras concluir su etapa como patrocinadora de Anti-Slavery International este fin de semana, la organización anunció la noticia en un comunicado en el que agradeció su colaboración: “Tras siete años, nuestro patrocinio de Su Alteza Real la princesa Eugenia de York ha llegado a su fin. Agradecemos profundamente su apoyo a Anti-Slavery International y esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud y lograr la libertad para todos”, señaló el organismo en un comunicado.