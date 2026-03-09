La princesa Eugenia renuncia a fundación contra la esclavitud tras nexos de su papá con Epstein

La princesa Eugenia de York renunció a su puesto en una organización benéfica contra la esclavitud en medio de la controversia que rodea a su papá, Andrés Mountbatten-Windsor, por su vínculo con Jeffrey Epstein.
La hija de 35 años del exduque de York y de Sarah Ferguson dejó su cargo como patrocinadora de Anti-Slavery International, considerada la organización de derechos humanos más antigua del mundo dedicada a combatir la esclavitud moderna.
Princesa Eugenia renuncia a organización contra la esclavitud
El perfil de la princesa Eugeniafue retirado del sitio web de Anti-Slavery International, donde anteriormente se destacaba su labor “trabajando junto a líderes en la lucha contra la esclavitud moderna”.
De acuerdo con el tabloide Daily Mail, la decisión se produce después de la publicación de los documentos y correos electrónicos relacionados con Jeffrey Epstein, en los que también se menciona a su papá, el expríncipe Andrés.
Durante varios años, la hija menor del duque de York ha trabajado para visibilizar la situación de las víctimas de la esclavitud moderna y la trata de personas. Sin embargo, el medio asegura que esta labor contrasta con el hecho de que hasta ahora, la princesa no ha hablado públicamente sobre los archivos relacionados con Epstein ni sobre las acusaciones de abuso sexual que pesan sobre su papá.
Tras concluir su etapa como patrocinadora de Anti-Slavery International este fin de semana, la organización anunció la noticia en un comunicado en el que agradeció su colaboración: “Tras siete años, nuestro patrocinio de Su Alteza Real la princesa Eugenia de York ha llegado a su fin. Agradecemos profundamente su apoyo a Anti-Slavery International y esperamos que continúe trabajando para erradicar la esclavitud y lograr la libertad para todos”, señaló el organismo en un comunicado.
El trabajo de la princesa Eugenia en la lucha contra la esclavitud
El 18 de octubre de 2019, en el marco del Día de la Lucha contra la Esclavitud, la princesa Eugenia anunció su incorporación a Anti-Slavery International. Esta organización benéfica, fundada en 1839 por el abolicionista inglés Thomas Clarkson, es considerada la más antigua del mundo dedicada a combatir la esclavitud.
Su labor se centra en trabajar con sobrevivientes, organizaciones aliadas, empresas, gobiernos y defensores de derechos humanos para transformar los sistemas que permiten la esclavitud moderna, incluida la trata de personas, la explotación infantil y el trabajo forzoso.
Durante varios años, la princesa participó en iniciativas para visibilizar la situación de las víctimas de la esclavitud y la trata de personas. En 2017, incluso cofundó el Anti-Slavery Collective junto a su amiga Julia de Boinville. Este proyecto se enfoca principalmente en abordar el trabajo forzoso dentro de las cadenas de suministro empresariales.
La iniciativa surgió después de que Eugenia y De Boinville viajaran a Calcuta, en la India, donde se reunieron con la activista Aloka Mitra, quien dirigía programas de apoyo para mujeres y niños en situación vulnerable. A partir de ese momento, ambas comenzaron a investigar y visibilizar casos de explotación laboral y esclavitud también en el Reino Unido, reuniéndose con políticos, autoridades, académicos, organizaciones no gubernamentales, trabajadores sociales y sobrevivientes para impulsar mayor conciencia sobre este problema.
En 2022, el proyecto se consolidó como una organización benéfica independiente y, al año siguiente, el Anti-Slavery Collective celebró su primera gala benéfica, titulada “Force for Freedom”.