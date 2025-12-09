Publicidad

Síguenos en nuestras redes sociales:

Publicidad
Realeza

El príncipe Harry hace polémica declaración: Su vida tiene más drama que la serie 'Downton Abbey'

Con humor y sin filtros, Harry comparó los dramas de su infancia real con la famosa serie británica “Downton Abbey” durante su discurso en la comida navideña del British‑American Business Council.
mar 09 diciembre 2025 12:56 PM
principe-harry-rey-carlos-reencuentro.jpg
Rey Carlos y príncipe Harry (Getty Images)

El pasado 5 de diciembre, durante la comida navideña del British‑American Business Council en Santa Mónica, el príncipe Harry sorprendió a los asistentes con una comparación poco tradicional: la de su infancia en la realeza británica con la popular serie televisiva Downton Abbey.

Publicidad

El príncipe Harry compara su infancia real con la serie británica Downton Abbey

Con su característico humor, el príncipe Harry provocó risas durante su discurso inaugural al bromear sobre su infancia en la familia real: “A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue algo parecido a Downton Abbey. Sí, pero solo uno de esos mundos está lleno de drama, intrigas, cenas elaboradas, matrimonios con estadounidenses y el otro es una serie de televisión”, señaló.

Expertos confían en que Harry se reconcilie con la Familia Real antes de al coronación de Carlos
Expertos confían en que Harry se reconcilie con la Familia Real antes de al coronación de Carlos (Getty Images)

El chiste fue una clara referencia a sus propias tensiones familiares, considerando que la serie, emitida durante seis temporadas entre 2010 y 2015, explora la dinámica social entre aristócratas de clase alta y sirvientes en la Inglaterra de principios del siglo XX.

Harry se distanció de su padre, el rey Carlos III y de su hermano, el príncipe William tras su retiro junto a Meghan Markle de los deberes reales. La pareja se mudó a California, donde actualmente reside con sus dos hijos: el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4 años.

bautizo de Archie en 2019
Los Duques de Sussex compartieron en su cuenta oficial de Instagram la imagen del bautizo de Archie Harrison, celebrado en julio de 2019. (Instagram/sussexroyal/Chris Allerton)

Harry celebra su primera Navidad lejos de la familia real

El hijo menor del rey Carlos III también comentó que esta comida empresarial era la primera fiesta de Navidad a la que asistía en bastante tiempo; según se sabe, este año tampoco acompañará a la familia real británica en Sandringham.

Por lo que bromeó sobre cómo se sintió al celebrar por primera vez el 4 de julio en Estados Unidos: “Esto de celebrar la independencia de los británicos y, más específicamente, de mi sexagésimo sexto abuelo, es toda una novedad para mí”.

principe-harry-visita-ucrania
Príncipe Harry (Getty Images)

Publicidad

La nueva vida de Harry y Meghan en California

Desde que en 2020 decidieron alejarse de sus deberes reales, el príncipe Harry y Meghan Markle han construido una nueva vida en California, lejos de los reflectores constantes de la monarquía británica.

Instalados en Santa Bárbara junto a sus dos hijos, Archie y Lilibet, la pareja ha logrado combinar la crianza de sus hijos con una agenda profesional activa que incluye conferencias, producción de contenido y participación en causas sociales.

Meghan y Harry
El hijo adoptado de Harry y Meghan no podría aspirar al trono británico. (Getty Images)

Harry ha adoptado un perfil más relajado, aunque mantiene su característico sentido del humor en público. Meghan, por su parte, continúa desarrollando proyectos relacionados con producción audiovisual, bienestar y defensa de derechos humanos, manteniendo una presencia activa pero controlada en los medios.

Publicidad

Tags

Príncipe Harry

Publicidad

Newsletter

Recibe las últimas noticias de moda, sociales, realeza, espectáculos y más.

Portada Quien Octubre 25

Publicidad