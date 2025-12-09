El príncipe Harry hace polémica declaración: Su vida tiene más drama que la serie 'Downton Abbey'

El príncipe Harry compara su infancia real con la serie británica Downton Abbey

Con su característico humor, el príncipe Harry provocó risas durante su discurso inaugural al bromear sobre su infancia en la familia real: “A veces la gente pregunta si crecer con la familia real fue algo parecido a Downton Abbey. Sí, pero solo uno de esos mundos está lleno de drama, intrigas, cenas elaboradas, matrimonios con estadounidenses y el otro es una serie de televisión”, señaló.

Expertos confían en que Harry se reconcilie con la Familia Real antes de al coronación de Carlos (Getty Images)

El chiste fue una clara referencia a sus propias tensiones familiares, considerando que la serie, emitida durante seis temporadas entre 2010 y 2015, explora la dinámica social entre aristócratas de clase alta y sirvientes en la Inglaterra de principios del siglo XX.

Harry se distanció de su padre, el rey Carlos III y de su hermano, el príncipe William tras su retiro junto a Meghan Markle de los deberes reales. La pareja se mudó a California, donde actualmente reside con sus dos hijos: el príncipe Archie, de 6 años, y la princesa Lilibet, de 4 años.

Los Duques de Sussex compartieron en su cuenta oficial de Instagram la imagen del bautizo de Archie Harrison, celebrado en julio de 2019. (Instagram/sussexroyal/Chris Allerton)

Harry celebra su primera Navidad lejos de la familia real

El hijo menor del rey Carlos III también comentó que esta comida empresarial era la primera fiesta de Navidad a la que asistía en bastante tiempo; según se sabe, este año tampoco acompañará a la familia real británica en Sandringham.

Por lo que bromeó sobre cómo se sintió al celebrar por primera vez el 4 de julio en Estados Unidos: “Esto de celebrar la independencia de los británicos y, más específicamente, de mi sexagésimo sexto abuelo, es toda una novedad para mí”.