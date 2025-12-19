A pocos días de la Navidad, Meghan Markle y el príncipe Harry sorprendieron a sus seguidores con una tierna foto familiar navideña junto a sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, marcando uno de los momentos más personales del año para la pareja desde que renunciaron de sus funciones reales.
Meghan y Harry comparten su postal navideña familiar y muestran por primera vez una foto íntima con Archie y Lilibet
Meghan y Harry comparten su postal navideña familiar y muestran por primera vez una foto íntima con Archie y Lilibet
La imagen, publicada en la cuenta de Instagram de la duquesa de Sussex con la leyenda “¡Felices fiestas! De nuestra familia a la tuya”, muestra a la familia en una escena íntima capturada aparentemente en su hogar en Montecito, California.
Se observa a Meghan inclinándose para sostener la mano de Lilibet, mientras Archie abraza tiernamente a su padre, el príncipe Harry, en un gesto de cercanía que ha conmovido a sus admiradores.
Según reportes, la fotografía deja ver cómo los dos pequeños llevan el característico color de cabello rojizo heredado de su padre, un detalle que llamó la atención de los fanáticos de la realeza.
La publicación llega horas después de que la pareja compartiera un video de fin de año que recapitula el trabajo de su fundación, ahora renombrada Archewell Philanthropies, y en el que también aparecen breves imágenes de Archie y Lilibet participando en actividades comunitarias junto a sus padres.
Meghan Markle y el príncipe Harry cambian el nombre de su fundación
Este cambio de nombre en su organización benéfica, que antes operaba como Archewell Foundation, refleja el deseo de Meghan y Harry de expandir su labor filantrópica global y fomentar la inclusión de su familia en proyectos caritativos de largo alcance.
Además de la foto publicada, fuentes internacionales señalan que la tarjeta de Navidad de este año puede incluir otras imágenes y mensajes de temporada, una tradición que los duques de Sussex han mantenido desde 2018.
La aparición de Archie y Lilibet en esta ocasión, se considera un gesto significativo hacia los admiradores que siguen de cerca la vida personal de la familia tras su decisión de vivir fuera del enfoque mediático del Palacio.