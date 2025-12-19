Meghan y Harry comparten su postal navideña familiar y muestran por primera vez una foto íntima con Archie y Lilibet

La imagen, publicada en la cuenta de Instagram de la duquesa de Sussex con la leyenda “¡Felices fiestas! De nuestra familia a la tuya”, muestra a la familia en una escena íntima capturada aparentemente en su hogar en Montecito, California.

Se observa a Meghan inclinándose para sostener la mano de Lilibet, mientras Archie abraza tiernamente a su padre, el príncipe Harry, en un gesto de cercanía que ha conmovido a sus admiradores.

Según reportes, la fotografía deja ver cómo los dos pequeños llevan el característico color de cabello rojizo heredado de su padre, un detalle que llamó la atención de los fanáticos de la realeza.

La publicación llega horas después de que la pareja compartiera un video de fin de año que recapitula el trabajo de su fundación, ahora renombrada Archewell Philanthropies, y en el que también aparecen breves imágenes de Archie y Lilibet participando en actividades comunitarias junto a sus padres.