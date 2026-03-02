Princesas Beatriz y Eugenia, vetadas de Royal Ascot por los vínculos de sus papás con Jeffrey Epstein

De acuerdo con Daily Mail, Beatriz y Eugenia no podrían asistir al Royal Ascot en junio próximo ni acompañar a su familia en la Procesión Real. Esta decisión respondería a un intento de la Casa Real de reducir la exposición pública de miembros vinculados indirectamente al escándalo que ha perseguido al duque de York durante años.

Aunque ni Beatriz ni Eugenia han sido señaladas por conducta indebida, su presencia en actos de alto perfil podría desviar la atención mediática y reavivar cuestionamientos sobre la gestión interna del caso.

El Royal Ascot, celebrado anualmente en Berkshire y tradicionalmente encabezado por miembros de la familia real británica, es considerado un evento clave de la realeza.

Princesa Eugenia, princesa Beatriz y expríncipe Andrés (Getty Images)

En ese contexto, la posible exclusión de las hermanas York deja ver el delicado equilibrio que enfrenta la monarquía entre tradición y control de daños a su reputación.

El príncipe William y Kate Middleton quieren mantener a sus primos "a distancia", y que la prohibición es parte de una decisión más amplia para excluir a Beatriz y Eugenia de futuros eventos públicos reales.

Según se informa, William aconsejó a otros miembros de la realeza que no aparecieran en fotografías con las princesas "durante el resto del año".

