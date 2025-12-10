Cerca de la reconciliación: Meghan Markle manda carta a su papá tras años de distanciamiento

Meghan Markle envía carta a su papá tras ser hospitalizado

Meghan Markle logró finalmente hacer llegar una carta a su padre, Thomas Markle, tras su reciente cirugía de emergencia, poniendo fin (al menos momentáneamente) a varios días de acusaciones sobre la imposibilidad de comunicarse con él.

Según confirmó un representante de la duquesa de Sussex el 10 de diciembre, la nota fue entregada al hombre de 81 años en el hospital de Filipinas “gracias al apoyo de personas confiables y de confianza”.

Thomas Markle había estado bajo mucha presión. (Backgrid/The Grosby Group)

Thomas, con quien Meghan mantiene un distanciamiento desde 2018, se recupera allí tras la amputación de la parte inferior de su pierna el pasado 3 de diciembre.

Cabe destacar que días antes se había dado a conocer que Meghan llevaba días intentando contactarlo sin éxito, pues, él no estaba recibiendo llamadas ni correos electrónicos.

Finalmente, su portavoz anunció que la comunicación se concretó: “Con el apoyo de contactos fiables y de confianza, su correspondencia está ahora segura en sus manos”, señaló en un comunicado.

Meghan Markle (Getty Images)

Este acercamiento de Meghan llega tras años de distanciamiento, marcado por tensiones familiares e intenso escrutinio mediático. Desde 2018, tras su boda con Príncipe Harry, la duquesa y su padre rompieron su relación luego de que Thomas admitiera haber pactado fotos con paparazzi y filtraciones de su vida privada.