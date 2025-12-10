La primera semana de diciembre, Thomas Markle, papá de Mehan Markle, fue hospitalizado en Filipinas por un coágulo sanguíneo que dejó sin circulación su pierna izquierda, lo que obligó a los médicos a amputarla por debajo de la rodilla. En medio de esta crisis y después de un intento fallido de comunicación en el pasado, la relación con su hija dio un giro inesperado: la duquesa de Sussex envió una carta a su padre, que fue entregada con éxito mientras él permanecía hospitalizado.
Cerca de la reconciliación: Meghan Markle manda carta a su papá tras años de distanciamiento
Meghan Markle envía carta a su papá tras ser hospitalizado
Meghan Markle logró finalmente hacer llegar una carta a su padre, Thomas Markle, tras su reciente cirugía de emergencia, poniendo fin (al menos momentáneamente) a varios días de acusaciones sobre la imposibilidad de comunicarse con él.
Según confirmó un representante de la duquesa de Sussex el 10 de diciembre, la nota fue entregada al hombre de 81 años en el hospital de Filipinas “gracias al apoyo de personas confiables y de confianza”.
Thomas, con quien Meghan mantiene un distanciamiento desde 2018, se recupera allí tras la amputación de la parte inferior de su pierna el pasado 3 de diciembre.
Cabe destacar que días antes se había dado a conocer que Meghan llevaba días intentando contactarlo sin éxito, pues, él no estaba recibiendo llamadas ni correos electrónicos.
Finalmente, su portavoz anunció que la comunicación se concretó: “Con el apoyo de contactos fiables y de confianza, su correspondencia está ahora segura en sus manos”, señaló en un comunicado.
Este acercamiento de Meghan llega tras años de distanciamiento, marcado por tensiones familiares e intenso escrutinio mediático. Desde 2018, tras su boda con Príncipe Harry, la duquesa y su padre rompieron su relación luego de que Thomas admitiera haber pactado fotos con paparazzi y filtraciones de su vida privada.
Thomas Markle pide ver a Meghan Markle antes de morir tras su estado de salud
Thomas Markle, papá de Meghan Markle, atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida. A los 81 años, fue sometido a una cirugía de emergencia en Filipinas luego de que un coágulo sanguíneo provocara necrosis en su pierna izquierda.
Los médicos advirtieron que la infección avanzaba rápidamente y que, de no actuar de inmediato, su vida corría peligro. Para salvarlo, tuvieron que amputarle la pierna por debajo de la rodilla, un procedimiento que lo dejó en estado crítico y bajo estricta observación médica.
En medio de esta crisis, Thomas lanzó un mensaje que ha conmovido a su círculo cercano y a la prensa internacional: quiere ver a su hija antes de morir.
Desde su cama de hospital en Cebú, expresó su deseo de reconciliarse tras años de distanciamiento. “No quiero morir sin poder ver a Meghan”, habría dicho según allegados, insistiendo también en que le gustaría conocer a sus nietos Archie y Lilibet, a quienes nunca ha visto en persona.