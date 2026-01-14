El motivo que haría volver a Meghan Markle a Inglaterra luego de cuatro años

El inesperado motivo por el que Meghan Markle consideraría volver a Inglaterra tras cuatro años lejos

El motivo central por el que Meghan Markle podría regresar a Inglaterra tras cuatro años de no haber pisado el país, sería la ceremonia de cuenta regresiva de un año para los Invictus Games, programada para celebrarse en Birmingham en julio de 2026, un evento de alto perfil que reúne a atletas, patrocinadores y figuras públicas que han apoyado la causa desde su creación.

Meghan ha asistido previamente a eventos de este tipo en Canadá y Alemania, mostrando su respaldo continuo al proyecto junto a Harry.

El hijo adoptado de Harry y Meghan no podría aspirar al trono británico. (Getty Images)

Sin embargo, su presencia en suelo británico no está garantizada: el factor clave para que los Sussex puedan viajar juntos (y especialmente para que Meghan lo acompañe con sus hijos, Archie y Lilibet) es la decisión sobre la seguridad financiada con fondos públicos.

Desde que la pareja renunció a sus deberes reales en 2020, perdió el derecho automático a protección policial pagada por el Estado al visitar el Reino Unido, lo que ha sido un tema recurrente en su relación con las autoridades británicas y la familia real.

Actualmente, el Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), el organismo encargado de evaluar los riesgos y la necesidad de seguridad oficial para personalidades de alto perfil, está revisando la solicitud de Harry para que él y su familia reciban protección policial durante su estancia en el país.

Meghan y Harry (Getty Images)

Una decisión favorable del comité podría ser el factor determinante que permita el regreso de Meghan con su familia al Reino Unido por primera vez desde 2022.

La ausencia de Meghan en visitas anteriores de Harry al Reino Unido ha sido tema de especulación mediática. Fuentes cercanas han señalado que la duquesa ha puesto condiciones personales estrictas para considerar un regreso, incluyendo cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad de sus hijos.