El motivo que haría volver a Meghan Markle a Inglaterra luego de cuatro años

Después de casi cuatro años de ausencia, Meghan Markle podría regresar al Reino Unido este verano, en la que sería su primera visita al país desde la muerte de la reina Isabel II en 2022. Según fuentes cercanas a la pareja, la duquesa de Sussex está considerando acompañar a su esposo, el príncipe Harry, a un evento relacionado con los Invictus Games 2027
El inesperado motivo por el que Meghan Markle consideraría volver a Inglaterra tras cuatro años lejos
El motivo central por el que Meghan Markle podría regresar a Inglaterra tras cuatro años de no haber pisado el país, sería la ceremonia de cuenta regresiva de un año para los Invictus Games, programada para celebrarse en Birmingham en julio de 2026, un evento de alto perfil que reúne a atletas, patrocinadores y figuras públicas que han apoyado la causa desde su creación.
Meghan ha asistido previamente a eventos de este tipo en Canadá y Alemania, mostrando su respaldo continuo al proyecto junto a Harry.
Sin embargo, su presencia en suelo británico no está garantizada: el factor clave para que los Sussex puedan viajar juntos (y especialmente para que Meghan lo acompañe con sus hijos, Archie y Lilibet) es la decisión sobre la seguridad financiada con fondos públicos.
Desde que la pareja renunció a sus deberes reales en 2020, perdió el derecho automático a protección policial pagada por el Estado al visitar el Reino Unido, lo que ha sido un tema recurrente en su relación con las autoridades británicas y la familia real.
Actualmente, el Royal and VIP Executive Committee (RAVEC), el organismo encargado de evaluar los riesgos y la necesidad de seguridad oficial para personalidades de alto perfil, está revisando la solicitud de Harry para que él y su familia reciban protección policial durante su estancia en el país.
Una decisión favorable del comité podría ser el factor determinante que permita el regreso de Meghan con su familia al Reino Unido por primera vez desde 2022.
La ausencia de Meghan en visitas anteriores de Harry al Reino Unido ha sido tema de especulación mediática. Fuentes cercanas han señalado que la duquesa ha puesto condiciones personales estrictas para considerar un regreso, incluyendo cuestiones relacionadas con la seguridad y la privacidad de sus hijos.
La nueva vida de Meghan Markle y el príncipe Harry en Los Ángeles
Desde que dejaron oficialmente sus funciones como miembros activos de la familia real británica en 2020, Meghan Markle y el príncipe Harry han construido una nueva vida lejos del protocolo en Los Ángeles, donde hoy priorizan la crianza de sus hijos y el desarrollo de proyectos personales y profesionales bajo sus propias reglas.
Instalados en Montecito, California, la pareja ha apostado por un estilo de vida más privado, enfocado en la estabilidad familiar y el bienestar emocional.
En esta etapa, sus hijos, Archie y Lilibet se han convertido en el centro absoluto de su rutina. Meghan y Harry han sido claros al señalar que su principal objetivo es ofrecerles una infancia lo más normal posible, lejos del constante escrutinio mediático que marcó la niñez de Harry dentro de la monarquía.
Por ello, limitan cuidadosamente las apariciones públicas de los menores y han establecido límites claros sobre su exposición en redes sociales y medios de comunicación.
En el plano profesional, la pareja ha desarrollado su propio camino desde Estados Unidos. A través de Archewell, su fundación y productora, han impulsado proyectos enfocados en temas sociales, salud mental, igualdad y derechos humanos.
Harry ha continuado vinculado a los Invictus Games, su iniciativa para apoyar a veteranos heridos, mientras que Meghan ha retomado gradualmente su perfil público con proyectos editoriales, colaboraciones audiovisuales, su propio programa en Netflix y un renovado enfoque en el emprendimiento y el bienestar.