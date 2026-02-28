El escándalo del ex príncipe Andrés podría hacer que Netflix reviva ‘The Crown’, aseguran
Distintas versiones en Reino Unido y Estados Unidos apuntan a que Netflix podría producir una serie limitada que retrate las consecuencias que trajo a Andrés Mountbatten-Windsor su relación con Jeffrey Epstein.
Netflix evalúa la posibilidad de revivir el universo de The Crown, pero esta vez para concentrarse en uno de los capítulos más incómodos y contemporáneos de la Familia Real británica.
Distintos reportes aseguran que la plataforma de streaming está muy interesada en llevar a la pantalla la caída en desgracia del ex príncipe Andrés, quien perdió su título y honores, tras el escándalo que ocasionó su relación con el financiero y pederasta Jeffrey Epstein.
La polémica del ex príncipe Andrés daría material de primera para revivir 'The Crown', aseguran
De acuerdo con versiones publicadas en Daily Mail y replicadas en medios estadounidenses, Netflix estaría analizando desarrollar una miniserie —o un especial limitado— centrado exclusivamente en el escándalo que terminó por expulsar a Andrés de la Corona.
Hasta el momento no hay anuncio formal, pero sí conversaciones en la industria sobre el potencial dramático y comercial del proyecto.
Una fuente citada por el Daily Mail aseguró que “los acontecimientos son históricos y sin precedentes; sería extraño que una serie como The Crown ignorara algo de esta magnitud”. Por otra parte, Page Six recogió el comentario de un ejecutivo de la industria que sostuvo que “el material es prácticamente una temporada escrita por la realidad”.
La caída de Andrés Mountbatten-Windsor: cuando la realidad supera la ficción
El punto de partida de un posible regreso de ‘The Crown’ a Netflix sería la amistad de Andrés, ex duque de York con Jeffrey Epstein; a quien en sus propias palabras llegó a considerar un hermano.
Las fotografías que lo vincularon con el círculo del fallecido financiero, la desastrosa entrevista de 2019 en la que intentó explicar su relación con él y, finalmente, el acuerdo millonario alcanzado en 2022 con la también muerta Virginia Giuffre, selló su salida definitiva de funciones reales, da —en su conjunto— material suficiente para un proyecto que haga crecer el título de The Crown.
Sobre aquella entrevista, de la que Netflix ya produjo la películaScoop, Page Six la describió como “el momento que selló su destino público”, mientras que el Daily Mail fue más tajante al calificarla como “un desastre de relaciones públicas que dejó al Palacio sin margen de maniobra”.
A eso se suma el contexto institucional: la presión sobre la Casa Real, el retiro de los títulos militares y los patronazgos, y el silencio estratégico que el Palacio de Buckingham había mantenido sobre el caso, hasta que tras el arresto de Andrés, el pasado 19 de febrero, el propio rey Carlos III dijo que “la Ley debe seguir su curso”.
¿Qué implicaría para Netflix llevar el escándalo del ex príncipe Andrés a la pantalla?
Un proyecto así pondría a Netflix a caminar por una línea delicada. No se trataría de hechos de una historia lejana, sino de situaciones recientes con implicaciones legales y personajes que están bajo los reflectores en la actualidad.
El atractivo de una historia basada en el escándalo del ex príncipe Andrés es innegable: figuras de poder, privilegios, negación pública, colapso mediático y un sistema monárquico intentando contener la crisis.
“Es un drama institucional tanto como personal”, apuntó una fuente citada por el Daily Mail, subrayando que el foco no sería únicamente Andrés, sino el mecanismo de protección —o distanciamiento— de la Corona.
El escenario posible es el de una miniserie compacta, más cercana al thriller político que al drama histórico clásico, centrada en el periodo 2010–2022 y con un clímax inevitable en la entrevista televisiva que marcó el punto de no retorno.
En palabras recogidas por Page Six, “la audiencia global entiende ya los nombres y los hechos; lo que quiere ahora es ver cómo se reconstruye la historia detrás de puertas cerradas”. No sería extraño que el enfoque se desplazara del “escándalo sexual” en sí hacia el manejo institucional de la crisis: cómo reacciona la monarquía cuando uno de los suyos compromete la estabilidad simbólica del trono.
Netflix ya ha retratado a Andrés en dos ocasiones. Primero dentro de The Crown, donde apareció como parte del entramado familiar en sus años más jóvenes. Después, en la película Scoop, que reconstruyó con detalle quirúrgico la entrevista que intentó limpiar su imagen y terminó hundiéndolo aún más. ¿Será que volvamos a ver a este personaje salir de nuevo a flote?