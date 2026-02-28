El escándalo del ex príncipe Andrés podría hacer que Netflix reviva ‘The Crown’, aseguran

La caída de Andrés Mountbatten-Windsor: cuando la realidad supera la ficción

El punto de partida de un posible regreso de ‘The Crown’ a Netflix sería la amistad de Andrés, ex duque de York con Jeffrey Epstein; a quien en sus propias palabras llegó a considerar un hermano.

Netflix podría revivir The Crown con un especial inspirado en el escándalo del ex príncipe Andrés, aseguran (Pool/Getty Images)

Las fotografías que lo vincularon con el círculo del fallecido financiero, la desastrosa entrevista de 2019 en la que intentó explicar su relación con él y, finalmente, el acuerdo millonario alcanzado en 2022 con la también muerta Virginia Giuffre, selló su salida definitiva de funciones reales, da —en su conjunto— material suficiente para un proyecto que haga crecer el título de The Crown.

Sobre aquella entrevista, de la que Netflix ya produjo la película Scoop, Page Six la describió como “el momento que selló su destino público”, mientras que el Daily Mail fue más tajante al calificarla como “un desastre de relaciones públicas que dejó al Palacio sin margen de maniobra”.

Andrés ya fue retratado por Netflix en 'Scoop' (Getty Images y Netflix)

A eso se suma el contexto institucional: la presión sobre la Casa Real, el retiro de los títulos militares y los patronazgos, y el silencio estratégico que el Palacio de Buckingham había mantenido sobre el caso, hasta que tras el arresto de Andrés, el pasado 19 de febrero, el propio rey Carlos III dijo que “la Ley debe seguir su curso”.