Por primera vez, el rey Carlos III hablará abiertamente sobre su experiencia con el cáncer

Rey Carlos III hablará abiertamente sobre su experiencia con el cáncer

"El rey resaltará la importancia de los programas de detección del cáncer para permitir un diagnóstico precoz y reflexionará sobre su propio proceso de recuperación", anunció el Palacio de Buckingham.

Su mensaje pregrabado, que se emitirá a las 20:00 hora local en Channel 4, debe respaldar una campaña conjunta del canal de televisión y la organización Cancer Research UK, llamada Stand Up To Cancer (De pie contra el cáncer).

La difusión de este mensaje, de una duración no especificada, irá seguida de una retransmisión en directo desde una unidad de tratamiento del cáncer de un hospital de Cambridge, añadió el Palacio de Buckingham.

Rey Carlos y Camila. (Instagram)

El mensaje del soberano británico, de 77 años, fue grabado durante la última semana de noviembre en su residencia de Clarence House, en Londres.

Carlos III anunció en febrero de 2024 que padece cáncer, del que no se ha revelado su naturaleza, que fue descubierto durante una operación de próstata, por lo que interrumpió sus actividades públicas durante algunas semanas.

El monarca retomó sus obligaciones en abril del mismo año, cuando sus médicos se declararon "muy alentados por sus progresos", y desde entonces sigue un tratamiento.

