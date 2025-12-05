Este año, el Rey Carlos III enfrentará la temporada navideña con una mezcla de esperanza y nostalgia. Tras recibir un diagnóstico de cáncer en 2024, el monarca se prepara para vivir lo que muchos cercanos temen podría ser su “última Navidad” con plena conciencia del difícil momento.
El Rey Carlos III vivirá su Navidad “como si fuera la última” en medio de su lucha contra el cáncer
El Rey Carlos III vivirá su Navidad “como si fuera la última” en medio de su lucha contra el cáncer
En medio de su lucha contra el cáncer, el rey Carlos III afronta las fiestas con especial sensibilidad. Según nuevas revelaciones, el monarca desea que esta Navidad sea particularmente significativa, consciente de que podría ser la última que comparta con su familia.
“Charles prioriza el deber, pero también es un hombre de familia que sabe que su tiempo es valioso”, declaró una fuente a Us Weekly. “Quiere una última Navidad especial por si acaso es la última”.
La fuente explicó al medio que el monarca, de 77 años, quien anunció en febrero de 2024 que le habían diagnosticado “una forma de cáncer”, tiene previsto participar en la tradicional caminata hacia la Iglesia de Santa María Magdalena durante la mañana de Navidad, además de grabar su mensaje navideño, que se emitirá más tarde ese mismo día.
“Nada impediría que Carlos hiciera eso”, señaló la fuente, añadiendo que el rey sigue la enseñanza de la difunta reina Isabel, quien siempre decía que “hay que ver para creer”.
“Hará todo lo que se espera de él y más”, continuaron.
Una segunda fuente le dijo al medio estadounidense que quienes rodean a Carlos III están preocupados porque "su salud no es la mejor", a pesar de su actualización de septiembre de que "no está tan mal": "Lo están tomando día a día", dijo la fuente al medio.
La lucha contra el cáncer del Rey Carlos III
En febrero de 2024, Buckingham Palace anunció que el rey Carlos III, de 75 años en ese momento, había sido diagnosticado con “una forma de cáncer”.
El diagnóstico surgió de forma inesperada mientras el rey era tratado por un agrandamiento benigno de próstata: durante ese procedimiento, los médicos detectaron otro problema de salud, realizaron pruebas adicionales y confirmaron la presencia de un tumor.
Tras confirmarse la enfermedad, Carlos inició un plan de tratamiento regular. Aunque no se ha dado a conocer públicamente el tipo exacto de cáncer ni su estadio, el Palacio aclaró que no se trata de cáncer de próstata.
Por recomendación médica suspendió sus compromisos públicos, aunque mantuvo sus obligaciones de Estado, como firmar documentos oficiales.
Pese al diagnóstico, el rey volvió a sus funciones públicas en abril de 2024 mientras seguía con su tratamiento. El gobierno británico y autoridades médicas señalaron que el cáncer fue detectado “a tiempo”, lo que les daba esperanzas de un tratamiento exitoso.
Carlos III mantiene el optimismo mientras enfrenta un año complejo con cáncer
A lo largo de 2025, Carlos III ha continuado con su lucha, aunque en marzo debió cancelar actos oficiales por efectos secundarios derivados de la terapia.
En varias oportunidades ha expresado públicamente su gratitud por el apoyo recibido y ha descrito la experiencia como “desalentadora y aterradora”, tras afirmar que “los momentos más oscuros de la enfermedad pueden iluminarse con la mayor compasión”.
A pesar del tratamiento y las dificultades, fuentes cercanas al rey aseguran que él mantiene una actitud optimista. Su recuperación es monitoreada de cerca, y aunque su salud genera preocupación dentro y fuera de la familia real, Carlos continúa cumpliendo con algunas responsabilidades públicas cuando su estado lo permite.