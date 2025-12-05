El Rey Carlos III vivirá su Navidad “como si fuera la última” en medio de su lucha contra el cáncer

En medio de su lucha contra el cáncer, el rey Carlos III afronta las fiestas con especial sensibilidad. Según nuevas revelaciones, el monarca desea que esta Navidad sea particularmente significativa, consciente de que podría ser la última que comparta con su familia.

“Charles prioriza el deber, pero también es un hombre de familia que sabe que su tiempo es valioso”, declaró una fuente a Us Weekly. “Quiere una última Navidad especial por si acaso es la última”.

Rey Carlos III (Getty Images)

La fuente explicó al medio que el monarca, de 77 años, quien anunció en febrero de 2024 que le habían diagnosticado “una forma de cáncer”, tiene previsto participar en la tradicional caminata hacia la Iglesia de Santa María Magdalena durante la mañana de Navidad, además de grabar su mensaje navideño, que se emitirá más tarde ese mismo día.

“Nada impediría que Carlos hiciera eso”, señaló la fuente, añadiendo que el rey sigue la enseñanza de la difunta reina Isabel, quien siempre decía que “hay que ver para creer”.

Príncipe Carlos y la reina Isabel II (Tim Rooke/Shutterstock/Tim Rooke/Shutterstock)

“Hará todo lo que se espera de él y más”, continuaron.

Una segunda fuente le dijo al medio estadounidense que quienes rodean a Carlos III están preocupados porque "su salud no es la mejor", a pesar de su actualización de septiembre de que "no está tan mal": "Lo están tomando día a día", dijo la fuente al medio.