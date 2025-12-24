Unidas por la música en Navidad: Kate Middleton y la princesa Charlotte protagonizan tierno momento mamá e hija al piano

Kate Middleton y la princesa Charlotte al piano: un dueto inesperado pero profundamente simbólico

En el video que muestra el dueto de Kate Middleton y la princesa Charlotte al piano, y que fue grabado en el Inner Hall del Castillo de Windsor, Kate y Charlotte interpretaron "Holm Sound", una composición del músico escocés Erland Cooper, inspirada en la naturaleza y la conexión humana; temas que, según los organizadores, resuenan con la intención de este evento navideño.

La pieza se ha convertido en una especia de himno familiar para mamá e hija, ya que, según se explicó, ambas la disfrutan y practican juntas en casa, revelando no sólo el talento en ciernes de Charlotte, de 10 años, sino también el deseo de Kate de transmitir valores a sus hijos a través de la música.

Kate Middleton y la princesa Charlotte tocan el piano en el concierto Together at Christmas presentado por la princesa de Gales (Kensington Palace)

La escena protagonizada por la esposa y la hija del príncipe William sirvió como explicación simbólica del concierto presentado por la princesa de Gales, que remarca la importancia de la cercanía emocional y la red de apoyos que construyen las comunidades, especialmente en tiempos que pueden sentirse distantes o fragmentados.

Kate acompañó la interpretación con un mensaje personal que habla “del poder de acercarse unos a otros con generosidad de corazón, comprensión y esperanza”.