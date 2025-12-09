El desaire que el príncipe William y Kate Middleton le hicieron a Sarah Ferguson y nunca perdonó

Cuando en 2011 el príncipe William y Kate Middleton celebraron su boda en la Abadía de Westminster, por alguna (incómoda) razón Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, y mamá de sus hijas, Beatriz y Eugenia, no fue invitada a la celebración.

A pesar de que Andrés sí asistió junto con sus hijas, la ausencia de Ferguson no pasó inadvertida.

La boda fue de los eventos más relevantes del 2011. (AP)

Bajo este contexto, algunos medios británicos recientemente revivieron la entrevista que Ferguson dio Oprah Winfrey en 2011, en donde reveló que vivió un momento difícil tras no ser invitada al evento.

“No me invitaron y elegí ir a Tailandia, a un lugar llamado Camelia y la jungla me abrazó", dijo la ex esposa de Andrés.

Sarah Ferguson actualmente tiene 57 años. (Getty Images)

Asimismo, Ferguson señaló que el hecho de no haber sido requerida en la boda, fue bastante complicado para ella, pues tenía el deseo de compartir ese momento junto a sus hijas Eugenia y Beatriz.

“Fue muy difícil. Quería estar allí con mis hijas, vestirlas e ir en familia. Y además, fue muy difícil porque la última novia en llegar al altar fui yo", señaló.

Aunque Sarah no estuvo presente en la ceremonia, señaló que su ex esposo, el ex príncipe Andrés, habló con ella durante horas antes del evento, lo que, según apuntó, “la hizo sentirse parte de ese día”.