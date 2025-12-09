La polémica entorno a la familia real británica ha revivido una vieja herida: Sarah Ferguson, ex esposa del ex príncipe Andrés, reveló en una entrevista pasada con Oprah Winfrey el fuerte impacto emocional que le produjo ser ignorada por el príncipe William y Kate Middleton al no recibir invitación de su boda en 2011.
El desaire que el príncipe William y Kate Middleton le hicieron a Sarah Ferguson y nunca perdonó
Cuando en 2011 el príncipe William y Kate Middleton celebraron su boda en la Abadía de Westminster, por alguna (incómoda) razón Sarah Ferguson, exesposa del príncipe Andrés, y mamá de sus hijas, Beatriz y Eugenia, no fue invitada a la celebración.
A pesar de que Andrés sí asistió junto con sus hijas, la ausencia de Ferguson no pasó inadvertida.
Bajo este contexto, algunos medios británicos recientemente revivieron la entrevista que Ferguson dio Oprah Winfrey en 2011, en donde reveló que vivió un momento difícil tras no ser invitada al evento.
“No me invitaron y elegí ir a Tailandia, a un lugar llamado Camelia y la jungla me abrazó", dijo la ex esposa de Andrés.
Asimismo, Ferguson señaló que el hecho de no haber sido requerida en la boda, fue bastante complicado para ella, pues tenía el deseo de compartir ese momento junto a sus hijas Eugenia y Beatriz.
“Fue muy difícil. Quería estar allí con mis hijas, vestirlas e ir en familia. Y además, fue muy difícil porque la última novia en llegar al altar fui yo", señaló.
Aunque Sarah no estuvo presente en la ceremonia, señaló que su ex esposo, el ex príncipe Andrés, habló con ella durante horas antes del evento, lo que, según apuntó, “la hizo sentirse parte de ese día”.
La boda de William y Kate: el inicio de una nueva era para la monarquía británica
La boda del príncipe William y Kate Middleton, celebrada el 29 de abril de 2011, se convirtió en uno de los eventos más emblemáticos del siglo XXI para la monarquía británica.
La ceremonia tuvo lugar en la majestuosa Abadía de Westminster, un escenario cargado de tradición donde contrajeron matrimonio generaciones de monarcas y figuras históricas. Frente a cerca de dos mil invitados y millones de espectadores alrededor del mundo, William y Kate sellaron una relación que comenzó en la Universidad de St Andrews y que rápidamente capturó el interés de la prensa y del público.
Kate llegó a la abadía con un vestido de encaje diseñado por Sarah Burton para Alexander McQueen, pieza que se convirtió inmediatamente en un ícono de la moda nupcial. William, vistiendo el uniforme rojo de coronel de la Guardia Irlandesa, la recibió en medio de ovaciones que resonaban más allá de los muros de Westminster.
Tras la ceremonia, la pareja realizó el tradicional recorrido en carruaje hasta el Palacio de Buckingham, donde protagonizaron el famoso beso en el balcón, un momento que quedó grabado en la memoria colectiva.