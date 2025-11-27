Kate Middleton habla por primera vez sobre su drástico cambio de look rubio

Reconocida por su tono castaño, la princesa de Gales sorprendió al lucir su look más rubio con destellos dorados y ondas suaves que no pasó desapercibido. El cambio desató reacciones encontradas: para algunos fue un acierto que iluminó su estilo, mientras que otros prefirieron su habitual tono castaño y pidieron que volviera a él.

No obstante, durante momento informal en la gala, la actriz británica Su Pollard le comentó: “Me gusta tu cabello, se ve mucho más claro”. A lo que Middleton respondió sin rodeos: “Solía ser marrón, pero se ha aclarado con el sol”, contó la actriz al Daily Mail.

Nuevo cambio de look de Kate Middleton provoca críticas. (KGC-660/Goff Photos/The Grosby Group)

Según explicó Kate, la causa del cambio de tono no fue un nuevo tinte: su cabello se aclaró por el sol. Esa transformación coincide con sus vacaciones de verano en las que, de acuerdo con estilistas, la combinación de mar y exposición solar pudo haber aclarado naturalmente su pelo, dándole un efecto rubio miel o “bronde”.