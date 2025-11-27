Publicidad

Realeza

Kate Middleton habla por primera vez sobre su drástico cambio de look rubio

Kate Middleton rompió el silencio sobre su drástico cambio de look al rubio y confesó por qué dejó su característico castaño.
jue 27 noviembre 2025 01:52 PM
Kate Middleton cambio de look
Kate Middleton (Toby Melville/REUTERS)

Tras meses de especulaciones sobre su nuevo color de cabello, la princesa de Gales, Kate Middleton , rompió el silencio durante la gala Royal Variety Performance , llevada a cabo hace unos días.

Reconocida por su tono castaño, la princesa de Gales sorprendió al lucir su look más rubio con destellos dorados y ondas suaves que no pasó desapercibido. El cambio desató reacciones encontradas: para algunos fue un acierto que iluminó su estilo, mientras que otros prefirieron su habitual tono castaño y pidieron que volviera a él.

No obstante, durante momento informal en la gala, la actriz británica Su Pollard le comentó: “Me gusta tu cabello, se ve mucho más claro”. A lo que Middleton respondió sin rodeos: “Solía ser marrón, pero se ha aclarado con el sol”, contó la actriz al Daily Mail.

Catherine, Princess of Wales, Kate Middleton
Nuevo cambio de look de Kate Middleton provoca críticas. (KGC-660/Goff Photos/The Grosby Group)

Según explicó Kate, la causa del cambio de tono no fue un nuevo tinte: su cabello se aclaró por el sol. Esa transformación coincide con sus vacaciones de verano en las que, de acuerdo con estilistas, la combinación de mar y exposición solar pudo haber aclarado naturalmente su pelo, dándole un efecto rubio miel o “bronde”.

Kate Middleton retoma su vida pública tras diagnóstico de cáncer

Kate Middleton ha comenzado a retomar su vida pública tras anunciar recientemente que su cáncer está en remisión.

Hace unos mese, Kate Middleton compartió en redes sociales que este logro le brinda un alivio y le permite enfocarse en su recuperación, además de que agradeció el apoyo recibido durante el tratamiento.

The Princess Of Wales Visits Anna Freud
Kate Middleton (Getty Images)

Con paso firme pero consciente de su proceso, Kate ya ha reaparecido en actos oficiales este 2025: su presencia en eventos como Trooping the Colour marcó su retorno a los compromisos reales.

Aunque ha admitido que “recuperarse no es un camino fácil” y que readaptarse lleva su tiempo, la princesa ha dejado claro que está decidida a retomar su vida con nuevas prioridades y una renovada gratitud hacia quienes la apoyaron.

