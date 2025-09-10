Publicidad

Realeza

¿Comienza la reconciliación? Así fue el reencuentro entre Carlos y Harry tras más de un año sin verse

Tras más de un año sin verse, el príncipe Harry y el rey Carlos III se reencontraron en una reunión privada que marca un importante paso hacia la reconciliación familiar.
mié 10 septiembre 2025 01:05 PM
principe-harry-se-reencuentra-rey-carlos.jpg
El príncipe Harry se reunió con su papá, el rey Carlos, después de más de un año de no verse.

Después de más de un año sin verse en persona, el príncipe Harry y el rey Carlos III finalmente se reencontraron este miércoles en Clarence House, en lo que fue una reunión privada, muy esperada y muy comentada en las últimas semanas.

Así fue el reencuentro entre Carlos y Harry tras más de un año sin verse

El duque de Sussex llegó cerca de las 17:20 hora local para tomar un té con el monarca. Esta visita marca la primera ocasión en la que han estado cara a cara desde febrero de 2024, poco después del diagnóstico de cáncer del rey.

Este momento no solo es un paso importante para la familia real, sino que también marca el inicio de una posible reconciliación tras años de tensión.

Prince Harry, Duke Of Sussex Visits King Charles
Rey Carlos llegando a Clarence House para un encuentro con el príncipe Harry.

Aunque las diferencias no han desaparecido del todo, fuentes cercanas aseguran que este reencuentro abrió la puerta a un acercamiento sincero. “Por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación real de que la reconciliación está al alcance”, reveló una fuente a Page Six.

Britain's Prince Harry arrives at Clarence House in London
Príncipe Harry llegando a Clarence House para una reunión con su papá, el rey Carlos.

Harry está de visita en Reino Unido para participar en varias actividades benéficas, incluyendo los WellChild Awards 2025, una visita al Centro de Estudios sobre Lesiones por Explosiones del Imperial College, y un homenaje a la reina Isabel II en el aniversario de su fallecimiento.

Prince Harry, Duke Of Sussex Visits King Charles
Príncipe Harry llegando a Clarence House para reunirse con el reyCarlos.

La reconciliación de Harry con William aún está muy lejos

En julio pasado se dio un importante avance en la reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos, cuando los consejeros de Harry tuvieron un encuentro con el equipo del monarca.

Especialistas en realeza interpretaron esta reunión como un paso hacia la reconciliación y una oportunidad para mejorar las relaciones.

Sin embargo, la relación de Harry con su hermano mayor, el príncipe William, sigue siendo distante. Fuentes cercanas indican que, aunque el reencuentro con el rey Carlos es un avance positivo, una reconciliación completa, especialmente con William, aún parece lejana.

William y Harry
Príncipes William y Harry

De acuerdo con reportes de medios británicos, el príncipe William decidió no tener ningún tipo de encuentro con Harry durante su visita a Reino Unido, alegando una apretada agenda oficial que, según analistas, funcionó como una excusa para evitar el contacto directo.

Personas cercanas indican que William incluso rechazó invitaciones informales de Harry para reunirse. La razón detrás de esta negativa parece estar relacionada con la desconfianza, ya que el heredero teme que cualquier conversación privada pueda filtrarse y hacerse pública, como ha sucedido en entrevistas internacionales y lascontrovertidas memorias de Harry, Spare.

