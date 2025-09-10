¿Comienza la reconciliación? Así fue el reencuentro entre Carlos y Harry tras más de un año sin verse

Así fue el reencuentro entre Carlos y Harry tras más de un año sin verse

El duque de Sussex llegó cerca de las 17:20 hora local para tomar un té con el monarca. Esta visita marca la primera ocasión en la que han estado cara a cara desde febrero de 2024, poco después del diagnóstico de cáncer del rey.

Este momento no solo es un paso importante para la familia real, sino que también marca el inicio de una posible reconciliación tras años de tensión.

Rey Carlos llegando a Clarence House para un encuentro con el príncipe Harry. (Getty Images)

Aunque las diferencias no han desaparecido del todo, fuentes cercanas aseguran que este reencuentro abrió la puerta a un acercamiento sincero. “Por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación real de que la reconciliación está al alcance”, reveló una fuente a Page Six.

Príncipe Harry llegando a Clarence House para una reunión con su papá, el rey Carlos. (REUTERS)

Harry está de visita en Reino Unido para participar en varias actividades benéficas, incluyendo los WellChild Awards 2025, una visita al Centro de Estudios sobre Lesiones por Explosiones del Imperial College, y un homenaje a la reina Isabel II en el aniversario de su fallecimiento.