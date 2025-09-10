Después de más de un año sin verse en persona, el príncipe Harry y el rey Carlos III finalmente se reencontraron este miércoles en Clarence House, en lo que fue una reunión privada, muy esperada y muy comentada en las últimas semanas.
¿Comienza la reconciliación? Así fue el reencuentro entre Carlos y Harry tras más de un año sin verse
El duque de Sussex llegó cerca de las 17:20 hora local para tomar un té con el monarca. Esta visita marca la primera ocasión en la que han estado cara a cara desde febrero de 2024, poco después del diagnóstico de cáncer del rey.
Este momento no solo es un paso importante para la familia real, sino que también marca el inicio de una posible reconciliación tras años de tensión.
Aunque las diferencias no han desaparecido del todo, fuentes cercanas aseguran que este reencuentro abrió la puerta a un acercamiento sincero. “Por primera vez en mucho tiempo, hay una sensación real de que la reconciliación está al alcance”, reveló una fuente a Page Six.
Harry está de visita en Reino Unido para participar en varias actividades benéficas, incluyendo los WellChild Awards 2025, una visita al Centro de Estudios sobre Lesiones por Explosiones del Imperial College, y un homenaje a la reina Isabel II en el aniversario de su fallecimiento.
La reconciliación de Harry con William aún está muy lejos
En julio pasado se dio un importante avance en la reconciliación entre el príncipe Harry y el rey Carlos, cuando los consejeros de Harry tuvieron un encuentro con el equipo del monarca.
Especialistas en realeza interpretaron esta reunión como un paso hacia la reconciliación y una oportunidad para mejorar las relaciones.
Sin embargo, la relación de Harry con su hermano mayor, el príncipe William, sigue siendo distante. Fuentes cercanas indican que, aunque el reencuentro con el rey Carlos es un avance positivo, una reconciliación completa, especialmente con William, aún parece lejana.
De acuerdo con reportes de medios británicos, el príncipe William decidió no tener ningún tipo de encuentro con Harry durante su visita a Reino Unido, alegando una apretada agenda oficial que, según analistas, funcionó como una excusa para evitar el contacto directo.
Personas cercanas indican que William incluso rechazó invitaciones informales de Harry para reunirse. La razón detrás de esta negativa parece estar relacionada con la desconfianza, ya que el heredero teme que cualquier conversación privada pueda filtrarse y hacerse pública, como ha sucedido en entrevistas internacionales y lascontrovertidas memorias de Harry, Spare.