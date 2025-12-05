Thomas Markle, papá de Meghan Markle, sufre amputación de pierna; lo reportan delicado

Thomas Markle, papá de Meghan Markle, sufre amputación de pierna

Thomas Markle, de 81 años, fue sometido este miércoles a una cirugía de urgencia en Cebú, Filipinas, luego de que un coágulo de sangre cortara la circulación en su pierna izquierda y su pie se volviera primero azul y luego negro, lo que lo puso en una situación de riesgo vital.

Según su hijo, Thomas Markle Jr., la intervención, que duró alrededor de tres horas, fue requerida tras detectarse un problema grave de salud que ponía en riesgo la vida de su padre.

"Su vida está en peligro. Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Le pido a todo el mundo que recen", reveló a Daily Mail.

Thomas y Meghan Markle no han tenido una buena relación desde la boda de ella con el príncipe Harry. (RRSS)

Durante la intervención de aproximadamente tres horas, los médicos optaron por amputar la pierna por debajo de la rodilla, ya que la extremidad había comenzado a necrosarse, lo que implicaba un serio peligro de infección, sepsis o gangrena.

Por su parte, su hija Samantha Markle expresó su preocupación, recordando el delicado historial de salud de su padre: en el pasado sufrió dos infartos y un derrame cerebral, lo que lo hace especialmente vulnerable ante este nuevo episodio.

Tras la operación, Thomas permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado ha sido catalogado como “estable, pero crítico”.

Hasta el momento, ni Meghan Markle ni el príncioe Harry han hecho alguna declaración al respecto.