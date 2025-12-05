El papá de la duquesa de Sussex, Thomas Markle, de 81 años, fue ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital en Filipinas luego de ser sometido a una operación de emergencia el pasado martes.
Thomas Markle, papá de Meghan Markle, sufre amputación de pierna; lo reportan delicado
Thomas Markle, de 81 años, fue sometido este miércoles a una cirugía de urgencia en Cebú, Filipinas, luego de que un coágulo de sangre cortara la circulación en su pierna izquierda y su pie se volviera primero azul y luego negro, lo que lo puso en una situación de riesgo vital.
Según su hijo, Thomas Markle Jr., la intervención, que duró alrededor de tres horas, fue requerida tras detectarse un problema grave de salud que ponía en riesgo la vida de su padre.
"Su vida está en peligro. Nos llevaron rápidamente en ambulancia, con las sirenas a todo volumen, a un hospital mucho más grande en el centro de la ciudad. Mi padre fue operado de urgencia. Le pido a todo el mundo que recen", reveló a Daily Mail.
Durante la intervención de aproximadamente tres horas, los médicos optaron por amputar la pierna por debajo de la rodilla, ya que la extremidad había comenzado a necrosarse, lo que implicaba un serio peligro de infección, sepsis o gangrena.
Por su parte, su hija Samantha Markle expresó su preocupación, recordando el delicado historial de salud de su padre: en el pasado sufrió dos infartos y un derrame cerebral, lo que lo hace especialmente vulnerable ante este nuevo episodio.
Tras la operación, Thomas permanece ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos, donde su estado ha sido catalogado como “estable, pero crítico”.
Hasta el momento, ni Meghan Markle ni el príncioe Harry han hecho alguna declaración al respecto.
La complicada relación de Meghan Markle con su papá
La relación entre Meghan Markle y su padre, Thomas Markle, comenzó a deteriorarse poco antes de su boda con el príncipe Harry en 2018. Durante su infancia y juventud, Meghan describió a su padre como una figura presente y trabajadora, alguien que la apoyó en sus primeros pasos en el mundo del espectáculo.
Sin embargo, la dinámica cambió de forma drástica cuando se hizo público que Thomas había colaborado con paparazzi para posar en fotografías preparadas días antes de la boda.
El hecho generó un escándalo mediático que incomodó a la Casa Real y dejó a Meghan profundamente afectada, especialmente porque su padre canceló su asistencia a la boda alegando problemas de salud, lo que llevó al príncipe Carlos a acompañarla al altar en su lugar.
Tras el matrimonio, el distanciamiento se hizo casi total. Meghan ha expresado en entrevistas que la ruptura se dio por una pérdida de confianza hacia su padre y por la sensación de haber sido expuesta y traicionada en un momento vulnerable.
Thomas, por su parte, ha dado numerosas declaraciones públicas pidiendo reconciliación y criticando la falta de contacto con su hija, lo que ha intensificado aún más la tensión. A pesar de los intentos mediáticos del padre por reabrir el diálogo, Meghan ha mantenido silencio en los últimos años, evitando cualquier exposición emocional o mediática que pudiera reavivar el conflicto.