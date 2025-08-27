Harry sorprende a Meghan Markle con un regalo especial para sobrellevar la muerte de su perrito Guy

Desde queMeghan Markle retomó su cuenta en Instagram hace poco más de un año, hizo públicos sus proyectos profesionales, pero también abrió al mundo su vida privada: sus momentos como mamá, sus pasiones más personales y su relación con sus seres más queridos, entre ellos su perrito Guy, la mascota que la acompañó por 10 años.
Ahora, varios meses después de dar a conocer la triste noticia de la muerte del perrito, y coincidiendo con el estreno de la segunda temporada de la serie de Netflix, With Love, Meghan, la duquesa de Sussex aprovechó para compartir el regalo que hizo el príncipe Harry para sobrellevar su ausencia.
El regalo del príncipe Harry a Meghan Markle por la muerte de su perrito Guy
A través de sus redes sociales,Meghan Marklecompartió que el príncipe Harry enmarcó una de las tantas fotos que tiene al lado de Guy. La imagen en blanco y negro fue colocada en un marco de color blanco y fue decorada con un gran moño del mismo color.
“Sorpresa mañanera por parte de mi esposo", escribió la duquesa de Sussex sobre el video, en el que se ve la cocina de su casa y a su hija, Lilibet, entrando la habitación para darle un tierno beso la foto del perro.
Fue el pasado 7 de enero cuando Meghan Markle dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de su perrito Guy. En su mensaje de despedida, la duquesa de Sussex compartió que adoptó a su mascota en un refugio de animales en 2015, en Canadá, y desde entonces la acompañó en momentos muy especiales, como en el rodaje de Suits, cuando se comprometió Harry y cuando se casó, incluso cuando se convirtió en mamá.
"En 2015, adopté un beagle de una protectora de perros en Canadá. Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado pocos días de vida. Lo adopté... y me enamoré. Lo llamaban ‘el pequeñín’ porque era tan pequeño y frágil, así que lo llamé 'Guy'. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber deseado", escribió Megan.
"Estuvo conmigo en Suits, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando fui madre... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad", escribió Meghan.
El mensaje con el que Meghan se despidió de su perrito Guy
Meghan Markledespidió a Guy con un sentido mensaje, en el que destacó la forma en la que el perrito de raza beagle se convirtió en su compañero incondicional y la vez que sufrió un accidente que casi lo deja sin poder caminar.
"Sufrió un terrible accidente poco antes de que me mudara al Reino Unido, que lo obligó a someterse a cirugías durante varios meses y no pudo salir de la clínica. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick dijo que sí podía. Harry y yo conducíamos tarde por la noche, fuera del horario laboral, para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses", compartió.
A lo largo de su serie With love, Meghan, Guy aparecería de forma constante, pues esta se grabó meses antes de su muerte.
"Como muchos de ustedes verán a Guy en esta nueva serie, espero que comprendan por qué estoy tan devastada por su pérdida. He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas; esas lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua corriendo en tu cara te haga no sentirlas, o fingir que no están ahí. Pero sí están. Y eso también está bien. Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás" finalizó su mensaje.
En el octavo episodio de la primera temporada de la serie se colocó la leyenda siguiente leyenda: "En memoria amorosa de Guy”.