Harry sorprende a Meghan Markle con un regalo especial para sobrellevar la muerte de su perrito Guy

El regalo del príncipe Harry a Meghan Markle por la muerte de su perrito Guy

A través de sus redes sociales, Meghan Markle compartió que el príncipe Harry enmarcó una de las tantas fotos que tiene al lado de Guy. La imagen en blanco y negro fue colocada en un marco de color blanco y fue decorada con un gran moño del mismo color.

“Sorpresa mañanera por parte de mi esposo", escribió la duquesa de Sussex sobre el video, en el que se ve la cocina de su casa y a su hija, Lilibet, entrando la habitación para darle un tierno beso la foto del perro.

Fue el pasado 7 de enero cuando Meghan Markle dio a conocer la lamentable noticia de la muerte de su perrito Guy. En su mensaje de despedida, la duquesa de Sussex compartió que adoptó a su mascota en un refugio de animales en 2015, en Canadá, y desde entonces la acompañó en momentos muy especiales, como en el rodaje de Suits, cuando se comprometió Harry y cuando se casó, incluso cuando se convirtió en mamá.

Lilibet aparece en el video de Megan Markle (Instagram)

"En 2015, adopté un beagle de una protectora de perros en Canadá. Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado pocos días de vida. Lo adopté... y me enamoré. Lo llamaban ‘el pequeñín’ porque era tan pequeño y frágil, así que lo llamé 'Guy'. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber deseado", escribió Megan.

"Estuvo conmigo en Suits, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando fui madre... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad", escribió Meghan.