Cronología del quiebre: así se rompió la relación entre Meghan Markle y su papá Thomas Markle

Así se rompió la relación entre Meghan Markle y su papá Thomas Markle

El punto de inflexión, ocurrió cuando Thomas Markle vendió fotografías a los paparazzi, un hecho que generó un enorme escándalo mediático y provocó que no pudiera asistir a la boda de su hija en mayo de 2018.

Meghan interpretó esto como una traición y, desde entonces, optó por distanciarse de su padre. A partir de ese momento, el contacto entre ambos fue prácticamente nulo, y cualquier intento de Thomas por acercarse fue ignorado por la duquesa.

Por otra parte, se reveló que el papá de Meghan vendió a un tabloide británico una carta que le escribió la ex actriz meses después de su boda, y en la que ella reclamaba la supuesta actitud de su papá.

Thomas Markle (Tomada de la entrevista que Thomas Markle concedió a 60 Minutes en 2021.)

"Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando". "Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No sólo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad", se lee en la supuesta carta de puño y letra de Meghan Markle y de la que Daily Mail publicó fotos.

A lo largo de los años, Thomas Markle ha hecho múltiples declaraciones públicas en medios internacionales, pidiendo una reconciliación y lamentando la falta de comunicación con su hija.

Sin embargo, Meghan ha mantenido silencio respecto a estas controversias, priorizando su privacidad y la de su familia con Harry. Este distanciamiento se ha visto reflejado en cada evento familiar y mediático, manteniendo una barrera que parece difícil de superar.

En paralelo, la relación de Meghan con su medio hermano, Thomas Markle Jr., y su media hermana, Samantha Markle, también ha sido tensa, con opiniones divididas sobre el conflicto.

La familia ha permanecido en el ojo público, y cada aparición de Thomas ha reavivado el debate sobre la ruptura con la duquesa.