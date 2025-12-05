Cronología del quiebre: así se rompió la relación entre Meghan Markle y su papá Thomas Markle

Lo que en sus primeros años fue una relación cercana y afectuosa, con Thomas presente en momentos importantes de la infancia y juventud de Meghan, comenzó a fracturarse de manera irreversible en 2018, poco antes de la boda con el príncipe Harry.
Así se rompió la relación entre Meghan Markle y su papá Thomas Markle
El punto de inflexión, ocurrió cuando Thomas Markle vendió fotografías a los paparazzi, un hecho que generó un enorme escándalo mediático y provocó que no pudiera asistir a la boda de su hija en mayo de 2018.
Meghan interpretó esto como una traición y, desde entonces, optó por distanciarse de su padre. A partir de ese momento, el contacto entre ambos fue prácticamente nulo, y cualquier intento de Thomas por acercarse fue ignorado por la duquesa.
Por otra parte, se reveló que el papá de Meghan vendió a un tabloide británico una carta que le escribió la ex actriz meses después de su boda, y en la que ella reclamaba la supuesta actitud de su papá.
"Papi, es muy a mi pesar que escribo esto, sin entender por qué has elegido tomar este camino e ignorando el dolor que estás causando". "Tus acciones me han roto el corazón en mil pedazos. No sólo porque te has inventado un dolor injustificado e innecesario, sino porque tomaste la decisión de no decir la verdad", se lee en la supuesta carta de puño y letra de Meghan Markle y de la que Daily Mail publicó fotos.
A lo largo de los años, Thomas Markle ha hecho múltiples declaraciones públicas en medios internacionales, pidiendo una reconciliación y lamentando la falta de comunicación con su hija.
Sin embargo, Meghan ha mantenido silencio respecto a estas controversias, priorizando su privacidad y la de su familia con Harry. Este distanciamiento se ha visto reflejado en cada evento familiar y mediático, manteniendo una barrera que parece difícil de superar.
En paralelo, la relación de Meghan con su medio hermano, Thomas Markle Jr., y su media hermana, Samantha Markle, también ha sido tensa, con opiniones divididas sobre el conflicto.
La familia ha permanecido en el ojo público, y cada aparición de Thomas ha reavivado el debate sobre la ruptura con la duquesa.
El delicado estado de salud de Thomas Markle tras una amputación de urgencia
Por otra parte, la reciente crisis de salud de Thomas Markle ha puesto nuevamente en la mira su complicada relación con Meghan, recordando el largo historial de conflictos familiares.
Actualmente, Thomas Markle se encuentra hospitalizado en un centro médico de Cebú, en Filipinas, internado en la Unidad de Cuidados Intensivos tras haber sido sometido a una operación de urgencia.
El procedimiento, una amputación de la pierna izquierda, por debajo de la rodilla. fue necesario luego de que un coágulo cortara la circulación en su pierna, provocando necrosis en el tejido, según informó el hermano mayor de la duquesa.
Los médicos advierten que las próximas 48 a 72 horas serán cruciales para determinar su recuperación, ya que existe riesgo de complicaciones graves como infección, sepsis o gangrena.
Thomas Markle Jr., quien lo trasladó de emergencia al hospital, ha pedido públicamente “pensamientos y oraciones” para su papá, describiendo la situación como una “carrera contra el tiempo” para mantenerlo con vida.