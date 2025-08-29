Ella es Sheikha Mahra princesa de Dubai que se robó el corazón de French Montana

El polémico divorcio de la princesa Sheikha Mahra de Dubai

La historia personal de Sheikha Mahra de Dubai tuvo en épocas recientes un episodio dramático y muy público. En 2024, ocupó titulares cuando anunció en sus redes sociales la disolución de su matrimonio con Mana Al Maktoum, relación que duró poco más de un año y de la que nació la hija de ambos: Sheikha Mahra bint Mana bin Mohammed Al Maktoum.

La princesa Sheikha Mahra de Dubai y su hija Mahra

La separación quedó marcada por la decisión de la princesa de comunicarla directamente a sus seguidores a través de Instagram, en julio de 2024, con un contundente mensaje dirigido a su entonces esposo, a quien señaló abiertamente de ser infiel.

"Querido esposo, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa", escribió la princesa en Instagram.

Y por si fuera poco, enseguida lanzó una fragancia con el nombre de "Divorce", bajo su marca Mahra M1.