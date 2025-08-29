Todo parece indicar que muy pronto otra figura estadounidense formará parte de la realeza. Y es que el rapero French Montana se comprometió con la princesa Sheikha Mahra de Dubai, con quien se le relacionó apenas en 2024. Ahora, a través de un comunicado, se hizo oficial el compromiso de la pareja.
Ella es Sheikha Mahra princesa de Dubai que se robó el corazón de French Montana
¿Quién es Sheikha Mahra princesa de Dubai y prometida del rapero French Montana?
La princesa Sheikha Mahra pertenece a la extensa familia Al Maktoum. Es hija del jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum, primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos y gobernante de Dubái, una figura central en la política y la imagen global de dicha ciudad Estado, y de Zoe Grigorakos, por lo que tiene ascendencia griega por su lado materno.
Nacida el 26 de febrero de 1994 con el nombre de Christina (por lo que tiene actualmente 31 años de edad) y con un título en Relaciones internacionales que obtuvo en Londres, la princesa ha ido ganando visibilidad pública no solo por ser parte de la realeza de los Emiratos Árabes, sino por su historia personal, su presencia social y enfoque empresarial.
El polémico divorcio de la princesa Sheikha Mahra de Dubai
La historia personal de Sheikha Mahra de Dubai tuvo en épocas recientes un episodio dramático y muy público. En 2024, ocupó titulares cuando anunció en sus redes sociales la disolución de su matrimonio con Mana Al Maktoum, relación que duró poco más de un año y de la que nació la hija de ambos: Sheikha Mahra bint Mana bin Mohammed Al Maktoum.
La princesa Sheikha Mahra de Dubai y su hija Mahra
La separación quedó marcada por la decisión de la princesa de comunicarla directamente a sus seguidores a través de Instagram, en julio de 2024, con un contundente mensaje dirigido a su entonces esposo, a quien señaló abiertamente de ser infiel.
"Querido esposo, como estás ocupado con otras compañeras, por la presente declaro nuestro divorcio. Me divorcio de ti, me divorcio de ti y me divorcio de ti. Cuídate. Tu ex esposa", escribió la princesa en Instagram.
Y por si fuera poco, enseguida lanzó una fragancia con el nombre de "Divorce", bajo su marca Mahra M1.
'Divorce' la fragancia que la princesa Sheikha Mahra lanzó tras su divorcio
French Montana, estrella del rap estadounidense con orígenes marroquíes
Nacido en Marruecos, de donde se mudó a Estados Unidos cuando tenía 13 años, Karim Kharbouch (su nombre real) se transformó en uno de los raperos más visibles de la última década.
Antes de comprometerse con la princesa de Dubai, French Montana ya había tenido algunos romances de alto perfil y estuvo casado con Nadeen Kharbouch, de 2007 a 2014, matrimonio del que nació su hijo, Kruz Kharbouch, quien actualmente tiene 16 años.
Asimismo, el músico tuvo relaciones muy publicitadas, desde romances con celebridades como Khloé Kardashian hasta parejas en el mundo de la música, como Iggy Azalea. Ahora, tendría que dejar los reflectores, al menos en cuanto respecta a su relación de pareja, y optar por la discreción sobre su vida privada y el protocolo que impone la realeza.
French Montana y la princesa Sheikha Mahra de Dubai están comprometidos
Luego de despertar rumores de romance en octubre de 2024, tuvieron que pasar varios meses para que French Montana y la princesa Sheikha Mahra de Dubai hicieran oficial su relación. Y esto ocurrió en junio pasado cuando el rapero debutó como modelo para la pasarela 3.PARADIS. En aquella ocasión, el artista le propuso matrimonio.
"Los representantes confirman que, si bien los planes de la boda están en marcha, ambas familias aún están ultimando las fechas y los detalles, y se muestran entusiasmadas y solidarias", afirma un comunicado —según dio a conocer People— sobre el gran día de la pareja que, por lo visto, todavía no tiene fecha definitiva.
Este viernes, la pareja compartió en Instagram una imagen donde la princesa de Dubai muestra el anillo de compromiso que le entregó el rapero.
De acuerdo con People, se trata de un diseño del joyero Eric The Jeweler de Mavani & Co. El diamante tiene corte esmeralda y 11.53 kilates, y tiene un valor estimado de 1.1 millones de dólares.