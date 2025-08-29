La cuenta regresiva para la boda de Selena Gomez y el productor Benny blanco ya comenzó, y la cantante decidió celebrarlo en grande en Cabo San Lucas, México, con una despedida de soltera muy a su estilo: íntima, divertida y con mucho blanco.
La increíble historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco
Cronología de la historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco
No obstante, la historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco, quienes están a punto de casaerse no nació de la noche a la mañana: es el resultado de una historia que empezó hace más de una década entre la admiración y la creatividad compartida.
Benny Blanco fue, en sus propios términos, un fan de Selena desde sus días en Los magos de Waverly Place. De hecho aún conserva una foto autografiada por ella cuando interpretaba a Alex Russo, firmada con un cariñoso “Rock on! XO”.
Su vínculo profesional se consolidó cuando él produjo éxitos como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness” en su álbum Revival en 2015, y colaboraron nuevamente en “I Can’t Get Enough” en 2019.
Sin embargo, fue durante la producción de “Single Soon” en 2023 cuando la intensión mutua se transformó en una relación sentimental. Selena confirmó públicamente su romance a finales de 2023, expresando que él era “lo mejor que le ha pasado”.
Sorpredentemente, la pedida de mano llegó en diciembre de 2024 durante un picnic, con comida de Taco Bell de por medio, un gesto simple, pero con mucho simbolismo para ambos, pues el productor buscó recrear sus primeras citas.
Desde entonces, su historia ha continuado con una colaboración artística y emocional: en marzo de 2025 estrenaron juntos su álbum I Said I Love You First, un proyecto que narra su historia de amor a través de canciones muy personales.
Lo que se sabe de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco
Selena Gomez y el productor Benny Blanco anunciaron su compromiso en diciembre de 2024 tras más de un año de relación. La propuesta fue sencilla pero significativa.
Benny Blanco la sorprendió durante un picnic con comida de Taco Bell, recreando uno de sus primeros encuentros juntos.
Sobre el anillo, se trata de una impresionante gema tipo marquesa, de diseño personalizado, con un arreglo en dos tonos y un valor estimado entre los 200 mil y 225 mil dólares.
En cuanto a la boda, la pareja ha dejado claro que no tienen. Ambos han reiterado que están enfocados en su música y otros proyectos, y que aún no han comenzado con los preparativos formales del evento
De acuerdo con información reciente, planean sentarse a planear todo durante el verano y describen su ceremonia como relajada, íntima y sin prisa