La increíble historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

Cronología de la historia de amor de Selena Gomez y Benny Blanco

No obstante, la historia de amor entre Selena Gomez y Benny Blanco, quienes están a punto de casaerse no nació de la noche a la mañana: es el resultado de una historia que empezó hace más de una década entre la admiración y la creatividad compartida.

Benny Blanco fue, en sus propios términos, un fan de Selena desde sus días en Los magos de Waverly Place. De hecho aún conserva una foto autografiada por ella cuando interpretaba a Alex Russo, firmada con un cariñoso “Rock on! XO”.

Benny Blanco demostró que es el mayor fan de Selena Gomez. (Instagram)

Su vínculo profesional se consolidó cuando él produjo éxitos como “Same Old Love” y “Kill Em with Kindness” en su álbum Revival en 2015, y colaboraron nuevamente en “I Can’t Get Enough” en 2019.

Sin embargo, fue durante la producción de “Single Soon” en 2023 cuando la intensión mutua se transformó en una relación sentimental. Selena confirmó públicamente su romance a finales de 2023, expresando que él era “lo mejor que le ha pasado”.

Futura Sra. Levin: Así fue la despedida de soltera de Selena Gomez en Cabo San Lucas, México (Instagram / Selena Gomez)

Sorpredentemente, la pedida de mano llegó en diciembre de 2024 durante un picnic, con comida de Taco Bell de por medio, un gesto simple, pero con mucho simbolismo para ambos, pues el productor buscó recrear sus primeras citas.

Desde entonces, su historia ha continuado con una colaboración artística y emocional: en marzo de 2025 estrenaron juntos su álbum I Said I Love You First, un proyecto que narra su historia de amor a través de canciones muy personales.