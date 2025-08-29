Las famosas que se han comprometido en 2025 y sus espectaculares anillos

Taylor Swift y Travis Kelce

"Tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar" fue la manera de Taylor Swift y Travis Kelce para anunciar su compromiso. El futbolista le entregó a la nueva princesa del pop un anillo inspirado en la era victoriana, perfecto para la cantante.

El diamante está valorado en $650,000 dólares y se calcula que posee un mínimo de 18 quilates. It's a love story!

Papá de Travis Kelce revela detalles sobre el compromiso de Taylor Swift y Travis Kelce. (Instagram)

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo

El anillo que rompió las redes, no sólo por su tamaño si no porque era algo que esperábamos desde hace un tiempo. Se calcula que la pieza tiene un costo de entre 10 y 12 millones de euros. La pareja llevaba más de 9 años de noviazgo y dos hijos biólogicos, por lo que solo era cuestión de cuándo iban a tomar el siguiente paso.

Cristiano le entregó a Georgina Rodríguez un espectacular anillo de diamantes. (Instagram)

Zendaya y Tom Holland

La pareja de actores desató los rumores sobre un posible compromiso después de la aparición de Zendaya en los Globos de Oro, donde pudimos ver un anillo en el dedo anular izquierdo. Fue el padre del novio quien confirmó que la pareja se había comprometido y quien aseguró que Tom había planeado hasta el último detalle: desde la forma del diamante en corte ovalado de este-oeste hasta el tamaño. La pieza fue diseñada por Jessica McCormack y tiene un costo aproximado de 300,000 dólares. Aww!