Las famosas que se han comprometido en 2025 y sus espectaculares anillos

Oficialmente nombramos al 2025 como el año del compromiso, pues varias de nuestras celebs favoritas se dirigirán pronto hacia el altar pues les han propuesto matrimonio. El reciente compromiso de Taylor Swift es solo uno de los que se unen a la lista de anillos que se han entregado este año.
Dua Lipa y Callum Thurner, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, así como Zendaya y Tom Holland encabezan la lista de parejas comprometidas en 2025. ¡Te dejamos los detalles sobre estas propuestas de matrimonio!
Taylor Swift y Travis Kelce
"Tu profesora de inglés y tu profesor de deportes se van a casar" fue la manera de Taylor Swift y Travis Kelce para anunciar su compromiso. El futbolista le entregó a la nueva princesa del pop un anillo inspirado en la era victoriana, perfecto para la cantante. El diamante está valorado en $650,000 dólares y se calcula que posee un mínimo de 18 quilates. It's a love story!
Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo
El anillo que rompió las redes, no sólo por su tamaño si no porque era algo que esperábamos desde hace un tiempo. Se calcula que la pieza tiene un costo de entre 10 y 12 millones de euros. La pareja llevaba más de 9 años de noviazgo y dos hijos biólogicos, por lo que solo era cuestión de cuándo iban a tomar el siguiente paso.
Zendaya y Tom Holland
La pareja de actores desató los rumores sobre un posible compromiso después de la aparición de Zendaya en los Globos de Oro, donde pudimos ver un anillo en el dedo anular izquierdo. Fue el padre del novio quien confirmó que la pareja se había comprometido y quien aseguró que Tom había planeado hasta el último detalle: desde la forma del diamante en corte ovalado de este-oeste hasta el tamaño. La pieza fue diseñada por Jessica McCormack y tiene un costo aproximado de 300,000 dólares. Aww!
Dua Lipa y Callum Turner
Un anillo muy original, perfecto para alguien tan cool como Dua: una banda gruesa, con el diamante incrustado al ras, sin garras ni bordes visibles. Fue diseñado por Callum junto con la hermana de Dua y la cantante asegura que está obsesionada con él.
Los expertos apuntan que, según el tamaño del diamante y la composición, el anillo podría rondar entre $65,000 y $120,000 dólares. La pareja se ha ganado el corazón de los fanáticos y constantemente comparten fotos juntos. ¡Amamos!
Talita von Furstenberg y Rocco Brignone
Seguimos con la línea de anillos originales y no podemos olvidar el de Talita. La nieta de Diane von Furstenberg se comprometió con Rocco Brignone en la playa y su anillo es único. Con corte redondo, sobre una banda dorada y con un pop de color en verde alrededor de la joya, se calcula que tiene un costo de $200,000 euros aproximadamente. ¡Estamos obsesionadas!
Paige Lorenze y Tommy Paul
Con un impresionante diamante en corte radiante, Tommy Paul hizo la pregunta a su novia de tres años, Paige Lorenze. La pareja es muy reconocida entre los fanáticos del tennis, pues ella acompaña a su prometido a todos sus torneos.
Aunque no se han compartido muchos detalles sobre su compromiso, los expertos aseguran que el costo de su anillo ronda los $600,000 dólares.