Marchas, filas virtuales y Profeco: ¿por qué los fans de BTS están enojados por la preventa en México?

A cuatro meses de que BTS llegue a México, la euforia por su esperado regreso ya se ha visto empañada por la polémica. Lo que debía ser la antesala de una celebración para el ARMY se transformó en un foco de controversia desde el momento en que se compartió el mapa oficial del escenario para sus conciertos en el Estadio GNP Seguros.

El diseño que coloca el escenario en el centro del recinto, con pasarelas en forma de cruz para acercar a los integrantes del grupo a distintos sectores del público, generó entusiasmo inmediato entre los fans. Sin embargo, la emoción se vio opacada por la frustración de la comunidad ARMY, que reclamó la falta de información clave sobre precios y distribución de boletos antes del inicio de la preventa.

🚨 MAPA OFICIAL BTS MÉXICO 🚨



BTS 🌐 WORLD TOUR

🗓️ 7, 9 y 10 de Mayo del 2026 🗓️

🏟️ Estadio GNP Seguros 🏟️

📍 CDMX📍 🇲🇽 México 🇲🇽



💺 Información Distribución de Asientos💺



Todo será con asiento designado.



ℹ️ Información de Paquetes VIP ℹ️



*SOUNDCHECK VIP PACKAGE*



-UN… pic.twitter.com/NjksuN9j2Q — Ángel Rey 👑 (@ailoviutl) January 19, 2026

La respuesta de Ticketmaster, encargada de la venta, no ayudó a calmar los ánimos: la promotora indicó que los precios y la disponibilidad solo se revelarían al ingresar a la fila virtual de compra. Esta decisión provocó un rechazo inmediato en redes sociales, donde los fans exigieron transparencia y condiciones claras antes de invertir tiempo y dinero en la preventa.

El descontento escaló hasta involucrar a autoridades: la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) anunció que vigilará de cerca la venta de boletos y solicitó a Ticketmaster y OCESA la publicación de precios oficiales, mapas detallados de zonas y cargos adicionales, atendiendo a miles de quejas de consumidores que denunciaban falta de claridad.

Bajo el lema “Sin mapa y precios, no compramos”, el ARMY no solo inundó de solicitudes a la Profeco, sino que también organizó protestas pacíficas en la Ciudad de México para presionar por información verificable.

🎟️📢 ARMYS MARCHAN EN CDMX



Este lunes, fans de #BTS marchan para exigir una venta de boletos clara, sin tarifa dinámica y con precios visibles desde antes de la preventa.#ARMY @Profeco pic.twitter.com/cUPx0zhnVM — Alejandro Cacho (@Cachoperiodista) January 19, 2026

Además, la polémica tampoco se limitó a los boletos generales. Los paquetes VIP, como los Soundcheck, que incluyen acceso anticipado, artículos exclusivos y privilegios especiales, también generaron expectativas y tensiones adicionales.

Aunque el mapa del estadio ya fue publicado, la incertidumbre sobre los precios de cada sección sigue siendo el principal motivo de fricción entre fans y organizadores.

Con la preventa para miembros del ARMY programada para finales de enero y la venta general poco después, la tensión continúa aumentando.