Precios de los boletos de BTS en México: cuánto cuestan y qué incluyen

Precios y venta de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México

Los shows están programados para los días 7, 9 y 10 de mayo de 2026 en el Estadio GNP Seguros, donde BTS, conformado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook, prometen un espectáculo inolvidable con un escenario central de 360 grados para ofrecer una experiencia más cercana a los asistentes desde distintos ángulos del recinto.

Precios de los boletos del concierto de BTS en el Estadio GNP. (Ticketmaster)

Ocesa publicó la lista oficial con los precios de las entradas para las tres fechas, que serán vendidos a través de Ticketmaster:

Platinum: $13,330 MXN

$8,953 MXN

$8,482 MXN

$8,010 MXN

$4,948 MXN

$4,476 MXN

$2,840 MXN

$1,767 MXN

Además, se puso a la venta un paquete VIP, con un precio de $17,782 pesos, que incluye beneficios como entrada anticipada al recinto, acceso al soundcheck, mercancía exclusiva, credencial y cordón VIP, y la posibilidad de comprar mercancía oficial antes del concierto.