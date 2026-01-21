La preventa para los conciertos de BTS en México cambió de fecha: estos son todos los detalles

Preventa Weverse para BTS en México cambia de fecha

Originalmente programada para este jueves 22 de enero, la preventa exclusiva para miembros del ARMY a través de la plataforma Weverse ahora se realizará el 23 de enero, informó la propia aplicación en un comunicado oficial.

Los cambios afectan tanto a los shows previstos para el 7 y 9 de mayo como al concierto del 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Para los primeros dos días, la preventa Weverse pasará a iniciar el 23 de enero a las 9:00 AM, mientras que la venta anticipada para el último show será el 23 de enero a las 12:00 PM, siempre a través de Ticketmaster.

Cambios en la fecha de preventa para el concierto de BTS en la CDMX. (OCESA)

Para poder participar en esta preventa exclusiva, los fans deben contar con una membresía ARMY Membership activa y haber registrado esa membresía en Weverse antes de la fecha límite establecida, además de tener a la mano el número de ARMY ID, con el que se podrá acceder a la compra.

Aunque la preventa fue reprogramada, la venta general de boletos para todos los públicos sigue sin cambios.