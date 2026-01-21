La esperada preventa de boletos para los conciertos de BTS en la Ciudad de México tuvo un ajuste de agenda, solo un día antes de que miles de fans del grupo surcoreano comenzaran su intento por conseguir entradas.
La preventa para los conciertos de BTS en México cambió de fecha: estos son todos los detalles
Preventa Weverse para BTS en México cambia de fecha
Originalmente programada para este jueves 22 de enero, la preventa exclusiva para miembros del ARMY a través de la plataforma Weverse ahora se realizará el 23 de enero, informó la propia aplicación en un comunicado oficial.
Los cambios afectan tanto a los shows previstos para el 7 y 9 de mayo como al concierto del 10 de mayo en el Estadio GNP Seguros. Para los primeros dos días, la preventa Weverse pasará a iniciar el 23 de enero a las 9:00 AM, mientras que la venta anticipada para el último show será el 23 de enero a las 12:00 PM, siempre a través de Ticketmaster.
Para poder participar en esta preventa exclusiva, los fans deben contar con una membresía ARMY Membership activa y haber registrado esa membresía en Weverse antes de la fecha límite establecida, además de tener a la mano el número de ARMY ID, con el que se podrá acceder a la compra.
Aunque la preventa fue reprogramada, la venta general de boletos para todos los públicos sigue sin cambios.
¿Cuándo se darán a a conocer los precios de los boletos para los conciertos de BTS en la CDMX?
De igual forma,. en el copmunicado, OCESA informó que los precios de los boletos para los conciertos de BTS en la CDMX, serán revelados este jueves 22 de enero a las 9:00 AM.
Paso a paso para acceder a la preventa Weverse de BTS
- Contar con ARMY Membership activa.
- Es indispensable tener una membresía oficial ARMY Membership, adquirida previamente en la app Weverse.
- Registrar la membresía en Weverse.
- Antes de la fecha límite, los fans debieron registrar su membresía para la preventa de México dentro de la plataforma.
- Tener a la mano el ARMY ID.
- El acceso se realiza con el ARMY Membership Number, un código que comienza con “BA” seguido de nueve dígitos.
- Ingresar a Ticketmaster a la hora exacta.
- La preventa se realiza exclusivamente por Ticketmaster, por lo que se recomienda iniciar sesión con anticipación.
- Ingresar el código cuando sea solicitado.
- El sistema pedirá el ARMY ID para desbloquear la compra de boletos.