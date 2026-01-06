Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela desde 2018 y figura central del chavismo, asumió la presidencia interina tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas de Estados Unidos. Su nombramiento ha intensificado la polarización interna y provocado fuertes reacciones internacionales e interés sobre su trayectoria en el ámbito político. En medio de la crisis, también resurgieron controversias sobre su relación con el actor venezolano Fernando Carrillo.
Ella es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela y el gran amor del actor Fernando Carrillo
¿Quién es Delcy Rodríguez,
la nueva presidenta interina de Venezuela?
Delcy Eloína Rodríguez Gómez, conocida por muchos como “la tigresa” del chavismo, se ha convertido en la mujer más poderosa de Venezuela en medio de una de las crisis políticas más inesperadas del país.
Nacida en Caracas en 1969, Delcy creció entre libros, debates políticos y la sombra de un acontecimiento familiar que marcó su vida: la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, un militante de izquierda que fue torturado hasta la muerte mientras estaba bajo custodia policial cuando ella tenía solo siete años.
Aquel episodio no solo la empujó hacia la política, sino que también la convirtió, junto a su hermano Jorge (hoy presidente de la Asamblea Nacional), en figura reconocida dentro de los círculos revolucionarios venezolanos desde muy joven.
Aunque comenzó con una vida relativamente normal en barrios populares de Caracas y estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, Delcy siempre tuvo una visión más amplia del mundo: habla francés e inglés, pasó parte de su formación en Europa y, con el tiempo, se movió con soltura entre diplomáticos y empresarios
Su carrera política comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y se consolidó bajo la presidencia de Nicolás Maduro, con quien ocupó cargos estratégicos dentro del Ejecutivo.
Ha sido ministra de Comunicación e Información, canciller de la República, ministra del área económica y, más recientemente, ministra de Hidrocarburos, una cartera clave en un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Además, presidió la Asamblea Nacional Constituyente, desde donde tuvo un papel central en la reconfiguración institucional del Estado.
Desde 2024, Rodríguez también ejercía como ministra de Petróleo, lo que reforzó su peso tanto en la política interna como en la proyección internacional del chavismo, especialmente en las relaciones con aliados estratégicos como China, Turquía e Irán.
No obstante, su trayectoria ha estado marcada por controversias en el plano internacional: ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su cercanía con el gobierno de Maduro y su rol en la gestión política y económica del país, sanciones que ella ha rechazado públicamente.
Tras jurar como presidenta interina el 5 de enero, Delcy calificó la detención de Nicolás Maduro como un acto ilegal y una agresión extranjera. Sin embargo, en días posteriores moderó su discurso y, a través de canales oficiales, hizo llamados a un “diálogo respetuoso” y a la construcción de una agenda de cooperación con Estados Unidos, marcando un giro discursivo frente a las tensiones iniciales generadas tras el operativo.
Jorge Rodríguez juramentando a su hermana Delcy y como garante ponen al hijo de Nicolás Maduro.— Hassan Nassar (@HassNassar) January 6, 2026
Solo falta en la foto la hija de Hugo Chávez dando la bendición.
El combo de sátrapas protegidos e inspirados por la dictadura cubana. pic.twitter.com/qgKCLYTKzI
La historia de amor de Delcy Rodríguez y Fernando Carrillo
Lejos de los salones del poder y la tensión diplomática que ha circulado en los últimos días, Delcy Rodríguez también ha sido objeto de atención mediática por un episodio inusual: su relación amorosa con el actor venezolano Fernando Carrillo, conocido por sus roles en telenovelas mexicanas como Abigail y Rosalinda.
Carrillo, quien se jacta de ser un gran defensor de los ideales de Nicolás Maduro y Celia Flores, confirmó recientemente en el programa de televisión Contigo en la Mañana, de Chilevisión que mantuvo una relación sentimental con Rodríguez durante aproximadamente tres años, y llegó a afirmar que ella fue “el gran amor de su vida”. Además, destacó características de su personalidad como su inteligencia, lealtad, honestidad y valentía.
"No he conocido a una mujer más leal, más fiel, más honesta, más noble, más valiente, y es imposible. Esa es la opinión que están regando las personas que están aplaudiendo esto”, señaló.
El actor venezolano Fernando Carrillo volvió a generar polémica al expresar públicamente su respaldo a la vicepresidenta y actual presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, asegurando que no existió traición alguna hacia Nicolás Maduro desde su entorno más cercano. Carrillo afirmó… pic.twitter.com/3KAlb4OQWd— 106.5 FM Radio Fuego (@FMRadioFuego) January 6, 2026
Al referirse a ella, el actor de 55 años señaló que la conoce muy bien y que cualquier insinuación de traición hacia Nicolás Maduro “no vino por allí”, descartando así esas especulaciones sobre su ex pareja.
Carrillo ha defendido públicamente tanto a Rodríguez como al entorno político madurista, afirmando que ella es una de las personas más leales y fieles que ha conocido y que, a su juicio, actuará siempre en beneficio de Venezuela.