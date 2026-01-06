Ella es Delcy Rodríguez, la nueva presidenta interina de Venezuela y el gran amor del actor Fernando Carrillo

¿Quién es Delcy Rodríguez,

la nueva presidenta interina de Venezuela?

Delcy Eloína Rodríguez Gómez, conocida por muchos como “la tigresa” del chavismo, se ha convertido en la mujer más poderosa de Venezuela en medio de una de las crisis políticas más inesperadas del país.

Nacida en Caracas en 1969, Delcy creció entre libros, debates políticos y la sombra de un acontecimiento familiar que marcó su vida: la muerte de su padre, Jorge Antonio Rodríguez, un militante de izquierda que fue torturado hasta la muerte mientras estaba bajo custodia policial cuando ella tenía solo siete años.

Delcy Rodríguez (Drew Angerer/Getty Images)

Aquel episodio no solo la empujó hacia la política, sino que también la convirtió, junto a su hermano Jorge (hoy presidente de la Asamblea Nacional), en figura reconocida dentro de los círculos revolucionarios venezolanos desde muy joven.

Aunque comenzó con una vida relativamente normal en barrios populares de Caracas y estudió Derecho en la Universidad Central de Venezuela, Delcy siempre tuvo una visión más amplia del mundo: habla francés e inglés, pasó parte de su formación en Europa y, con el tiempo, se movió con soltura entre diplomáticos y empresarios

Su carrera política comenzó durante el gobierno de Hugo Chávez y se consolidó bajo la presidencia de Nicolás Maduro, con quien ocupó cargos estratégicos dentro del Ejecutivo.

Delcy Rodríguez (Jesus Vargas/Getty Images)

Ha sido ministra de Comunicación e Información, canciller de la República, ministra del área económica y, más recientemente, ministra de Hidrocarburos, una cartera clave en un país que posee las mayores reservas probadas de petróleo del mundo. Además, presidió la Asamblea Nacional Constituyente, desde donde tuvo un papel central en la reconfiguración institucional del Estado.

Desde 2024, Rodríguez también ejercía como ministra de Petróleo, lo que reforzó su peso tanto en la política interna como en la proyección internacional del chavismo, especialmente en las relaciones con aliados estratégicos como China, Turquía e Irán.

Delcy Rodríguez (X)

No obstante, su trayectoria ha estado marcada por controversias en el plano internacional: ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea debido a su cercanía con el gobierno de Maduro y su rol en la gestión política y económica del país, sanciones que ella ha rechazado públicamente.

Tras jurar como presidenta interina el 5 de enero, Delcy calificó la detención de Nicolás Maduro como un acto ilegal y una agresión extranjera. Sin embargo, en días posteriores moderó su discurso y, a través de canales oficiales, hizo llamados a un “diálogo respetuoso” y a la construcción de una agenda de cooperación con Estados Unidos, marcando un giro discursivo frente a las tensiones iniciales generadas tras el operativo.