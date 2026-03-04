Michael Phelps revela la dolorosa razón por la que no quiere que sus hijos sean nadadores
El máximo medallista olímpico, Michael Phelps, habló sobre las presiones, problemas de salud mental y conflictos dentro del equipo de Estados Unidos que marcaron su carrera y que no desea que sus hijos experimenten.
Es imposible negar el impacto que tuvo Michael Phelps en la natación olímpica. Hasta la fecha sigue siendo uno de los referentes más importantes del deporte y su legado permanece presente en los Juegos Olímpicos. Aunque la natación permite obtener múltiples medallas por la variedad de categorías, el llamado “Tiburón de Baltimore” rompió récords históricos.
Con 28 medallas olímpicas, de las cuales 23 son de oro, el nadador dedicó gran parte de su vida al alto rendimiento y alcanzó cifras nunca antes vistas en la disciplina. Sin embargo, esos logros también estuvieron acompañados de retos personales, especialmente relacionados con su salud mental, una experiencia que hoy lo lleva a afirmar que no permitiría que sus hijos recorran el mismo camino.
Michael Phelps habla sobre su salud mental
El nadador asistió como invitado a un podcast de WHOOP, empresa que diseña pulseras de monitoreo de salud para medir esfuerzo, recuperación y sueño. Ahí habló abiertamente sobre la presión que implicaba ser uno de los mejores atletas del mundo.
Al recordar cómo se percibía tras ganar 23 medallas de oro, confesó: “Me miraba al espejo y veía a un asesino con gafas y gorro, un atleta que mataría por las medallas". Esa autoexigencia tuvo un fuerte impacto en su bienestar emocional: “No veía a alguien con emociones. Me veía como el tipo que ganó unos cuantos oros y rompió unos cuantos récords del mundo, nunca me vi como un ser humano”. Incluso señaló que hubo momentos tan complicados en los que llegó “a mirar a la muerte a los ojos”.
Phelps también habló de los problemas previos de depresión y ansiedad que enfrentó y con los que sigue luchando: "Hay veces en las que no quiero levantarme y es como si la habitación se me cayera encima”. Sin embargo, con el paso del tiempo, ha aprendido la importancia de cuidar la mente con la misma disciplina que el cuerpo, convencido de que ese equilibrio permite convertirse en “su propio superhéroe”.
Los problemas del equipo de natación de Estados Unidos
El ex nadador también abordó su experiencia dentro del equipo olímpico estadounidense y las dificultades que vivió a nivel organizacional.
“No creo que la selección nacional de natación de Estados Unidos haya hecho todo lo que podría haber hecho para ayudarnos a ser los mejores”, afirmó el deportista. “No tratan a los atletas como deberían”.
Cuando se le preguntó qué cambiaría, aseguró que debería existir mayor transparencia y responsabilidad, que “los atletas deben ser puestos en primer lugar”, algo que no ocurrió para él durante su carrera.
Phelps también señaló la falta de liderazgo que había en el equipo incluso cuando iban a competir a los Juegos Olímpicos, recordando que el equipo estadounidense llegó a pasar 372 días sin un CEO.
El deportista enfatizó que quería hacer cambios positivos en el equipo pero los organizadores se negaban rotundamente y le cerraban la puerta ante la posibilidad. “Me gustaría ser parte de la junta, me gustaría hacer lo que pueda para ayudar, pero de nuevo, cada vez que fui con ellos y les dije cosas, el antiguo director del equipo nacional me dijo que no sabía de qué carajo estaba hablando”.
Aclaró que no quiere que la gente piense que está criticando sin razón al equipo de natación estadounidense, pero quiere ocupar su plataforma para que exista un cambio verdadero por el bienestar de los atletas: “No voy a parar hasta que esté resuelto”.
Por estas razones, Phelps ha sido claro al afirmar que no desea que sus hijos sigan su trayectoria en la natación profesional: "No quiero que vivan lo que yo pasé durante más de veinte años con el equipo de Estados Unidos". Añadió que es una experiencia que no le desea a nadie. Aún así menciona que sus cuatro hijos (Boomer, Beckett, Maverick y Nico) son muy diferentes y aprende algo nuevo de ellos todos los días.
Michael Phelps, hoy retirado del deporte de alto rendimiento, está enfocado en su familia y en priorizar su salud mental. Lejos de las exigencias de la competencia olímpica, ha dedicado tiempo a fortalecer su rol como padre y esposo y en esta nueva etapa, afirma que se siente a gusto consigo mismo.