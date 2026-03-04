Michael Phelps revela la dolorosa razón por la que no quiere que sus hijos sean nadadores

Los problemas del equipo de natación de Estados Unidos

El ex nadador también abordó su experiencia dentro del equipo olímpico estadounidense y las dificultades que vivió a nivel organizacional.

“No creo que la selección nacional de natación de Estados Unidos haya hecho todo lo que podría haber hecho para ayudarnos a ser los mejores”, afirmó el deportista. “No tratan a los atletas como deberían”.

Cuando se le preguntó qué cambiaría, aseguró que debería existir mayor transparencia y responsabilidad, que “los atletas deben ser puestos en primer lugar”, algo que no ocurrió para él durante su carrera.

Phelps también señaló la falta de liderazgo que había en el equipo incluso cuando iban a competir a los Juegos Olímpicos, recordando que el equipo estadounidense llegó a pasar 372 días sin un CEO.

El deportista enfatizó que quería hacer cambios positivos en el equipo pero los organizadores se negaban rotundamente y le cerraban la puerta ante la posibilidad. “Me gustaría ser parte de la junta, me gustaría hacer lo que pueda para ayudar, pero de nuevo, cada vez que fui con ellos y les dije cosas, el antiguo director del equipo nacional me dijo que no sabía de qué carajo estaba hablando”.

Aclaró que no quiere que la gente piense que está criticando sin razón al equipo de natación estadounidense, pero quiere ocupar su plataforma para que exista un cambio verdadero por el bienestar de los atletas: “No voy a parar hasta que esté resuelto”.

Por estas razones, Phelps ha sido claro al afirmar que no desea que sus hijos sigan su trayectoria en la natación profesional: "No quiero que vivan lo que yo pasé durante más de veinte años con el equipo de Estados Unidos". Añadió que es una experiencia que no le desea a nadie. Aún así menciona que sus cuatro hijos (Boomer, Beckett, Maverick y Nico) son muy diferentes y aprende algo nuevo de ellos todos los días.

Michael Phelps y sus hijos. (Instagram/@m_phelps00)

Michael Phelps, hoy retirado del deporte de alto rendimiento, está enfocado en su familia y en priorizar su salud mental. Lejos de las exigencias de la competencia olímpica, ha dedicado tiempo a fortalecer su rol como padre y esposo y en esta nueva etapa, afirma que se siente a gusto consigo mismo.