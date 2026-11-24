The Mastermind cuestiona la historia de la infancia de Taylor Swift
Uno de los apartados que más cuestionamientos plantea sobre la historia personal de Taylor Swift tiene que ver con su infancia en Pensilvania y el respaldo que recibió de sus padres para comenzar su carrera.
La versión más conocida cuenta que la cantante creció en una granja de árboles de Navidad, descubrió su pasión por la música desde pequeña y convenció a su familia de mudarse a Nashville para perseguir su sueño. Sin embargo, Vanity Fair pone el acento en las condiciones económicas que hicieron posible ese comienzo.
El reportaje señala que su padre, Scott Swift, trabajaba como banquero y había comprado la propiedad familiar a través de un cliente de Merrill Lynch. Cuando Taylor tenía 10 años, la familia se mudó a una casa de cinco habitaciones en Wyomissing, Pensilvania, que una de las personas entrevistadas describió como un “hotel de seis estrellas”.
También recupera el testimonio de Ronnie Cremer, el técnico en reparación de computadoras que le enseñó a tocar guitarra. Según recuerda, cuando la niña se quejaba del dolor que le provocaban las cuerdas en los dedos, sus padres le pedían que siguiera practicando.
El texto también sostiene que su padre comenzó a llevarla a presentaciones y regalaba boletos a conocidos para que la animaran y pareciera que siempre cantaba ante un público numeroso. Además, grababa sus actuaciones y enviaba los videos a contactos de la industria musical.
Otro dato que destaca el reportaje es que Scott Swift habría invertido alrededor de 500 mil dólares en Big Machine Records, la disquera de Nashville que firmó a su hija en 2006. De acuerdo con la publicación, cuando la compañía fue vendida, obtuvo alrededor de 15 millones de dólares.