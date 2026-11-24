The Mastermind, el reportaje que expone el lado más polémico de Taylor Swift

Uno de los aspectos más polémicos del reportaje son las versiones de antiguos compañeros y personas vinculadas con la industria musical, quienes describen a Taylor Swift como alguien que puede ser controladora y poco tolerante con quienes la contradicen.

Entre los testimonios aparece el de un ejecutivo musical, identificado como “The Exec”, que la compara con Regina George, la antagonista de la película Chicas Pesadas. También se recuperan recuerdos de su etapa escolar que contradicen la versión de que fue excluida por sus compañeros.

Una de sus antiguas compañeras, Chanice Skinner, aseguró: “Si no eras parte de su grupo de amigos, no existías para ella”. Una de las fuentes identificadas como “The Exec”, un profesional de la industria musical, asegura: Es castigadora. Otra persona que estuvo cerca de Swift afirma que la cantante disfruta hacer sentir a los demás que deben recibir una lección.



Taylor Swift (Getty Images)

La misma excompañera cuestionó que Swift se haya presentado públicamente como una víctima de acoso escolar. Incluso recordó que, en su opinión, la cantante formaba parte del grupo que podía intimidar a otros estudiantes.

El texto también recoge una de las descripciones más duras del perfil: la identidad pública de la artista, de acuerdo con las personas consultadas, no se limita a la de una cantante o celebridad, sino que combina los papeles de víctima y victimaria.