Tallulah Willis ofreció una disculpa después de compartir en redes sociales una fotografía junto a su papá, Bruce Willis , que posteriormente decidió eliminar. La hija menor del actor y Demi Moore explicó que se emocionó al recordar el momento que vivieron juntos, pero después consideró que quizá había sido demasiado personal para mostrarlo en Instagram.
Tallulah Willis se disculpa por compartir una foto íntima con su papá, Bruce Willis
Tallulah Willis se disculpa por compartir una foto íntima con su papá, Bruce Willis
La artista y empresaria publicó el mensaje, un día después de subir la imagen en la que aparece tomada de la mano de Bruce Willis , mientras ambos descansaban en un columpio en el porche de su casa.
La fotografía, que ya no está disponible en su perfil de instagram, mostraba a Tallulah Willis abrazando a su papá acompañada con un emojis con la palabra cool y otro con una cara con lentes de sol.
En su mensaje, Tallulah explicó que la imagen fue tomada durante una visita que disfrutó mucho con su papá. Ambos estaban viendo un video del cantante Frankie Valli cuando alguien capturó el momento.
“Alguien me tomó una foto preciosa de un momento que compartimos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando”, escribió sobre una fotografía antigua de ella con Bruce. “Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé que tal vez fuera una foto demasiado íntima para mostrar”.
La hija del actor reconoció que debió pensarlo antes de publicar la foto y aseguró que tendrá más cuidado con lo que comparte sobre su papá: “Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor”, continuó. “Sé que todos lo aman. Yo lo amo. Mi familia lo ama. Y él sigue siendo el héroe absoluto que sabemos que es”.
En el texto que acompañó la publicación, Tallulah también escribió: "Puedo hacerlo mejor", junto a un emoji de un corazón.
Bruce Willis vive con demencia frontotemporal
La decisión de Tallulah Willis de borrar la foto ocurre en medio de la enfermedad que enfrenta Bruce Willis . El actor vive con demencia frontotemporal (DFT), un trastorno neurológico progresivo que puede afectar el lenguaje, el comportamiento y el movimiento.
En marzo de 2022, la familia informó que Bruce había sido diagnosticado con afasia, una condición que afecta la capacidad de comunicación y que lo llevó a retirarse de la actuación. En febrero de 2023, dieron a conocer que el diagnóstico había evolucionado a demencia frontotemporal.
“Si bien esto es doloroso, es un alivio tener finalmente un diagnóstico claro”, expresó la familia en un comunicado en aquel momento.
Desde entonces, sus hijas han compartido ocasionalmente momentos junto a él. Tallulah, la menor de las tres hijas que Bruce tuvo con Demi Moore, junto con Rumer, de 38 años, y Scout, de 35, también ha hablado sobre la importancia de acompañarlo durante este proceso.
En 2024, la joven declaró a la revista People: "sea cual sea el día, mi familia y yo lo acompañamos en su proceso".
Además de sus tres hijas con Demi Moore, Bruce tiene dos niñas, Mabel, de 14 años, y Evelyn, de 12, con su esposa Emma Heming Willis, quien también ha compartido información sobre la salud del actor y la manera en que la familia enfrenta la enfermedad.
Durante una aparición en el programa Today en mayo de 2026, Emma aseguró que estaban haciendo lo posible por acompañar a Bruce y darle el apoyo que necesita: "Mi esposo cuenta con apoyo y cariño, y estamos haciendo lo mejor que podemos dadas las circunstancias", dijo.
Tallulah, por su parte, ha compartido algunos momentos especiales con su papá. Uno de los más recientes ocurrió durante su boda con el músico Justin Acee, celebrada en agosto.