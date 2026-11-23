Tallulah Willis se disculpa por compartir una foto íntima con su papá, Bruce Willis

La artista y empresaria publicó el mensaje, un día después de subir la imagen en la que aparece tomada de la mano de Bruce Willis , mientras ambos descansaban en un columpio en el porche de su casa.

La fotografía, que ya no está disponible en su perfil de instagram, mostraba a Tallulah Willis abrazando a su papá acompañada con un emojis con la palabra cool y otro con una cara con lentes de sol.

En su mensaje, Tallulah explicó que la imagen fue tomada durante una visita que disfrutó mucho con su papá. Ambos estaban viendo un video del cantante Frankie Valli cuando alguien capturó el momento.



Tallulah Willis y Bruce Willis (Instagram)

“Alguien me tomó una foto preciosa de un momento que compartimos mientras veíamos un video de Frankie Valli cantando”, escribió sobre una fotografía antigua de ella con Bruce. “Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé que tal vez fuera una foto demasiado íntima para mostrar”.

La hija del actor reconoció que debió pensarlo antes de publicar la foto y aseguró que tendrá más cuidado con lo que comparte sobre su papá: “Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor”, continuó. “Sé que todos lo aman. Yo lo amo. Mi familia lo ama. Y él sigue siendo el héroe absoluto que sabemos que es”.

En el texto que acompañó la publicación, Tallulah también escribió: "Puedo hacerlo mejor", junto a un emoji de un corazón.