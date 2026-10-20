Taylor Swift busca su primera nominación al Oscar con una canción de ‘Toy Story 5’

La canción de Taylor Swift podría llegar a los Oscar

Aunque la nominación aún no está confirmada, Taylor Swift ya comenzó a llamar la atención durante la temporada de premios. El pasado 17 de octubre, la artista encabezó una presentación musical en la gala del Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, donde interpretó por primera vez en vivo su tema para la cinta de Pixar. Para algunos medios especializados, su participación también marca el inicio de su apuesta por llegar a los Oscar.

I Knew It, I Knew You fue compuesta y producida por Swift y Jack Antonoff para Toy Story 5, la quinta entrega de la popular franquicia animada de Disney y Pixar. La canción está inspirada en Jessie, la vaquera de juguete cuya historia ha evolucionado a lo largo de la saga.



Taylor explicó que escribir para personajes que ha querido desde niña era un sueño. Después de ver una versión inicial de la película, supo que quería crear una canción para la historia de Jessie.

El tema también representa un regreso a las raíces country de Swift, con una instrumentación que recupera elementos del género. Tras su lanzamiento, en junio de 2026, la canción debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, un logro que reforzó su presencia en la conversación musical del año.