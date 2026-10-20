Taylor Swift podría sumar un nuevo capítulo a su carrera con una de las distinciones que todavía se le resisten: una nominación al Oscar. La cantante apuesta por I Knew It, I Knew You, la canción original que escribió junto a Jack Antonoff para Toy Story 5 y que se perfila como una de las contendientes en la categoría de Mejor Canción Original para la edición de 2027.
Taylor Swift busca su primera nominación al Oscar con una canción de ‘Toy Story 5’
La canción de Taylor Swift podría llegar a los Oscar
Aunque la nominación aún no está confirmada, Taylor Swift ya comenzó a llamar la atención durante la temporada de premios. El pasado 17 de octubre, la artista encabezó una presentación musical en la gala del Museo de la Academia de Cine, en Los Ángeles, donde interpretó por primera vez en vivo su tema para la cinta de Pixar. Para algunos medios especializados, su participación también marca el inicio de su apuesta por llegar a los Oscar.
I Knew It, I Knew You fue compuesta y producida por Swift y Jack Antonoff para Toy Story 5, la quinta entrega de la popular franquicia animada de Disney y Pixar. La canción está inspirada en Jessie, la vaquera de juguete cuya historia ha evolucionado a lo largo de la saga.
Taylor explicó que escribir para personajes que ha querido desde niña era un sueño. Después de ver una versión inicial de la película, supo que quería crear una canción para la historia de Jessie.
El tema también representa un regreso a las raíces country de Swift, con una instrumentación que recupera elementos del género. Tras su lanzamiento, en junio de 2026, la canción debutó en el primer lugar del Billboard Hot 100, un logro que reforzó su presencia en la conversación musical del año.
Taylor Swift quiere conquistar el Oscar que todavía le falta
A pesar de contar con una trayectoria llena de premios, Taylor Swift nunca ha recibido una nominación al Oscar. La cantante ha compuesto canciones para películas como Los juegos del hambre, Cincuenta sombras más oscuras, Cats y La chica salvaje.
Su intento más cercano ocurrió con “Carolina”, tema de La chica salvaje, que llegó a la lista corta de posibles nominadas a Mejor Canción Original en los Oscar de 2023, pero no consiguió entrar en la selección final.
La nueva canción para Toy Story 5 podría darle otra oportunidad. La franquicia tiene un historial favorable en esta categoría: las cuatro películas anteriores recibieron nominaciones al Oscar por sus canciones originales. Sin embargo, ese antecedente no garantiza que el tema de Swift llegue a la lista definitiva.
La Academia debe evaluar las canciones presentadas y seleccionar primero una lista corta. Después, los miembros votan para elegir a las cinco nominadas oficiales.