Taylor Swift presume su espectacular anillo de bodas tras el touchdown de Travis Kelce

Taylor Swift presume su anillo de bodas tras el touchdown de Travis Kelce

El momento ocurrió durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts, disputado el domingo en Kansas City, Missouri. Travis Kelce consiguió la anotación durante el primer cuarto, mientras Taylor Swift , seguía la jugada desde el palco.

La cantante de Blank Space llevaba una camiseta sin mangas de los Chiefs y, cuando el jugador llegó a la zona de anotación, se levantó de su asiento y comenzó a celebrar. En videos que circularon en redes sociales, se observa cómo señala su anillo mientras sigue emocionada la jugada y cuando ocurrió la anotación gritó de emoción: "Ese es mi esposo".



Taylor Swift (RRSS)

Taylor Swift vuelve a apoyar a Travis Kelce

La presencia de Taylor Swift en el estadio se dio apenas unos días después de que también acompañara a Travis Kelce durante el primer partido de la temporada de los Chiefs.

En aquella ocasión, Swift estuvo en un palco del Arrowhead Stadium durante el encuentro contra los Denver Broncos, que terminó con una victoria de Kansas City por 31-10. Durante ese partido, la artista también llamó la atención por su encuentro con Tom Cruise. Ambos platicaron en el palco VIP mientras seguían el partido.

Días después, el actor contó algunos detalles de aquel encuentro durante una aparición en The Tonight Show, donde Jimmy Fallon le preguntó qué ocurre cuando “la mayor estrella de cine del mundo está sentada junto al mayor artista del mundo”.