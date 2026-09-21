Taylor Swift volvió a las gradas del Arrowhead Stadium para apoyar a Travis Kelce y esta vez protagonizó un momento que no pasó desapercibido. La cantante celebró desde su palco el primer touchdown de la temporada de su esposo y, en medio de la emoción, presumió su anillo de bodas.
Taylor Swift presume su espectacular anillo de bodas tras el touchdown de Travis Kelce
Taylor Swift presume su anillo de bodas tras el touchdown de Travis Kelce
El momento ocurrió durante el partido de los Kansas City Chiefs contra los Indianapolis Colts, disputado el domingo en Kansas City, Missouri. Travis Kelce consiguió la anotación durante el primer cuarto, mientras Taylor Swift , seguía la jugada desde el palco.
La cantante de Blank Space llevaba una camiseta sin mangas de los Chiefs y, cuando el jugador llegó a la zona de anotación, se levantó de su asiento y comenzó a celebrar. En videos que circularon en redes sociales, se observa cómo señala su anillo mientras sigue emocionada la jugada y cuando ocurrió la anotación gritó de emoción: "Ese es mi esposo".
Taylor Swift vuelve a apoyar a Travis Kelce
La presencia de Taylor Swift en el estadio se dio apenas unos días después de que también acompañara a Travis Kelce durante el primer partido de la temporada de los Chiefs.
En aquella ocasión, Swift estuvo en un palco del Arrowhead Stadium durante el encuentro contra los Denver Broncos, que terminó con una victoria de Kansas City por 31-10. Durante ese partido, la artista también llamó la atención por su encuentro con Tom Cruise. Ambos platicaron en el palco VIP mientras seguían el partido.
Días después, el actor contó algunos detalles de aquel encuentro durante una aparición en The Tonight Show, donde Jimmy Fallon le preguntó qué ocurre cuando “la mayor estrella de cine del mundo está sentada junto al mayor artista del mundo”.
El actor habló con entusiasmo sobre la conversación que tuvo con Taylor y destacó que la cantante sabía mucho más de futbol de lo que él esperaba: “Ella traía el balón. Para empezar, es una genio”, comentó Cruise.
El actor también explicó que llevaba varios años sin asistir a un partido de futbol y que disfrutó especialmente la experiencia: “No había ido a un partido de fútbol desde antes de la COVID”, explicó Cruise. “Así que poder estar allí y vivir ese momento fue muy divertido… ella sabe mucho del tema”.
Durante aquella plática, Taylor Swift también le confesó a Tom Cruise que cuando conoció a Travis Kelce prácticamente no sabía nada de futbol americano.
El actor recordó la anécdota y destacó la paciencia que, según la cantante, ha tenido su esposo con ella para explicarle los detalles del deporte: “Sabes, es tan paciente”, dijo Cruise entre risas al compartir la cita de Swift, y agregó: “Estoy seguro de que lo era. Creo que todo el mundo sería muy paciente con ella”.