El trabajo de Maxx Morando como productor y compositor junto a Miley Cyrus

Además de tocar la batería, Maxx Morando ha desarrollado su faceta como compositor y productor musical. Ese trabajo también lo llevó a colaborar con Miley Cyrus, primero en Endless Summer Vacation, el álbum que la cantante lanzó en 2023.

Morando participó en la composición y producción de Handstand, además de encargarse de la producción de Violet Chemistry. La colaboración continuó en Something Beautiful, el proyecto musical que Miley publicó en 2025, donde también participó en varias canciones.

Cómo se conocieron Maxx Morando y Miley Cyrus

La historia de Miley Cyrus y Maxx Morando comenzó en 2021, cuando amigos en común organizaron una cita a ciegas. La cantante contó en una entrevista con British Vogue, publicada en 2023, que para ella sí fue una sorpresa, aunque Morando sabía con quién se encontraría.

La conexión entre ambos fue buena y el músico dio una pista sobre cómo avanzó el romance durante una entrevista con Wonderland. Al recordar sus primeros encuentros, resumió la relación con una frase: "simplemente no dejaron de pasar tiempo juntos".

Su primera aparición pública como pareja ocurrió en noviembre de 2021, durante el desfile Gucci Love Parade, en Los Ángeles. A partir de entonces comenzaron a acompañarse en algunos eventos, aunque evitaron convertir su relación en un tema constante ante los medios.

Con el paso de los años, Miley compartió algunos detalles de su romance, pero ambos mantuvieron una dinámica discreta. En diciembre de 2025 anunciaron su compromiso y, casi un año después, dieron el siguiente paso y se casaron en unaceremonia privada en Palm Springs, California, rodeados de familiares y amigos cercanos.