¿Taylor Swift es una falsa fan de los Knicks de Nueva York? El equipo responde al polémico comentario de sus jugadores

Tyler Kolek y Miles McBride fueron los dos jugadores de los Knicks que participaron en una dinámica de preguntas y respuestas mientras jugaban videojuegos. Cuando les preguntaron quién era la celebridad que consideraban la aficionada “más fake” de la NBA, ambos señalaron a Taylor Swift.

La declaración se viralizó y obligó al equipo neoyorquino a aclarar que la intérprete de “The Tortured Poets Department” cuenta con su reconocimiento como seguidora fiel.



Dos jugadores de los Knicks de Nueva York pusieron en tela de juicio el fanatismo de Taylor Swift por el equipo de basquetbol (Al Bello/Getty Images)

Tyler Kolek cuestiona el apoyo de Taylor Swift a los Knicks y Miles McBride coincide

La polémica surgió el pasado jueves 5 de noviembre, durante una transmisión de NBA 2K League para la serie de videos Deflected.

En ella, Tyler Kolek y Miles McBride respondieron una pregunta sobre las celebridades que asisten a los partidos de la NBA desde las primeras filas.

El entrevistador les preguntó: "¿Quién es la celebridad más falsa que has visto sentada junto a la cancha en un partido de la NBA?".

Kolek respondió que algunas apariciones de famosos en los partidos del equipo parecían responder más al deseo de ser vistos que a un interés genuino por el basquetbol.

"En los partidos de los Knicks, diría que es algo muy de apariencias. Porque simplemente quieren que los vean en el partido. No necesariamente son aficionados. ¿Quizá Taylor Swift?", comentó.

McBride, conocido como "Deuce", coincidió con su compañero: "Estoy de acuerdo".



Kolek explicó entonces que no recordaba haber visto a la cantante en otros encuentros y anticipó la reacción de sus seguidores.

"No sé si la he visto en algún otro partido", agregó. Después reconoció que probablemente recibiría críticas de los Swifties. "Supongo que tiene muchas cosas que hacer, así que no puede venir todo el tiempo, pero... es un poco de apariencia", concluyó.

McBride mencionó como ejemplos de celebridades que sí considera aficionados constantes a Ben Stiller y Tracy Morgan, dos figuras conocidas por su presencia en el Madison Square Garden.