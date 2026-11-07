La relación de Taylor Swift con los Knicks de Nueva York quedó en medio de una polémica después de que dos jugadores del equipo cuestionaron su autenticidad como aficionada al basquetbol. El comentario surgió durante una transmisión de NBA 2K League y provocó una respuesta del equipo, que salió en defensa de la cantante.
¿Taylor Swift es una falsa fan de los Knicks de Nueva York? El equipo responde al polémico comentario de sus jugadores
Tyler Kolek y Miles McBride fueron los dos jugadores de los Knicks que participaron en una dinámica de preguntas y respuestas mientras jugaban videojuegos. Cuando les preguntaron quién era la celebridad que consideraban la aficionada “más fake” de la NBA, ambos señalaron a Taylor Swift.
La declaración se viralizó y obligó al equipo neoyorquino a aclarar que la intérprete de “The Tortured Poets Department” cuenta con su reconocimiento como seguidora fiel.
Tyler Kolek cuestiona el apoyo de Taylor Swift a los Knicks y Miles McBride coincide
La polémica surgió el pasado jueves 5 de noviembre, durante una transmisión de NBA 2K League para la serie de videos Deflected.
En ella, Tyler Kolek y Miles McBride respondieron una pregunta sobre las celebridades que asisten a los partidos de la NBA desde las primeras filas.
El entrevistador les preguntó: "¿Quién es la celebridad más falsa que has visto sentada junto a la cancha en un partido de la NBA?".
Kolek respondió que algunas apariciones de famosos en los partidos del equipo parecían responder más al deseo de ser vistos que a un interés genuino por el basquetbol.
"En los partidos de los Knicks, diría que es algo muy de apariencias. Porque simplemente quieren que los vean en el partido. No necesariamente son aficionados. ¿Quizá Taylor Swift?", comentó.
McBride, conocido como "Deuce", coincidió con su compañero: "Estoy de acuerdo".
Kolek explicó entonces que no recordaba haber visto a la cantante en otros encuentros y anticipó la reacción de sus seguidores.
"No sé si la he visto en algún otro partido", agregó. Después reconoció que probablemente recibiría críticas de los Swifties. "Supongo que tiene muchas cosas que hacer, así que no puede venir todo el tiempo, pero... es un poco de apariencia", concluyó.
McBride mencionó como ejemplos de celebridades que sí considera aficionados constantes a Ben Stiller y Tracy Morgan, dos figuras conocidas por su presencia en el Madison Square Garden.
Los Knicks de Nueva York responden y defienden a Taylor Swift
El legendario equipo de basquetbol de Nueva York no tardó en fijar su postura. El viernes 6 de noviembre, un portavoz de los Knicks respondió a las declaraciones de sus jugadores con un mensaje dirigido a reconocer la relación de la cantante con ellos.
"Taylor Swift ha sido aficionada de los Knicks durante muchos años, tiene una larga historia con el Madison Square Garden y estamos sumamente agradecidos por el apoyo que brinda a nuestra organización", declaró el representante del equipo.
Quizá lo que los jugadores desconocían o no habían notado es que Taylor Swift mantiene una relación con el Madison Square Garden desde su adolescencia y ha asistido a distintos partidos de los Knicks desde hace más de una década.
Taylor Swift estuvo en primera fila durante las finales de la NBA
Uno de los episodios más recientes que respaldan la relación real de Taylor Swift con los Knicks ocurrió el 10 de junio de 2026, cuando asistió al cuarto partido de las finales de la NBA entre Nueva York y los San Antonio Spurs.
Taylor ocupó un lugar junto a la cancha en el Madison Square Garden y estuvo acompañada por las hermanas Alana y Este Haim, además de la actriz Mariska Hargitay. Las tres artistas lucieron camisetas de apoyo a los Knicks.
La cantante eligió una playera azul con la frase "Stevie Knicks", un juego de palabras que combinó el nombre de la legendaria intérprete Stevie Nicks con el de la franquicia neoyorquina.
La presencia de la cantante también llamó la atención durante el tercer partido de las finales de la Conferencia Este, en mayo, cuando acudió a Cleveland para apoyar a los Cavaliers junto a su esposo Travis Kelce, quien nació en Ohio y mantiene un vínculo con los equipos deportivos de ese estado.