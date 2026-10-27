Taylor Swift y Travis Kelce ordenaron quemar el montaje y la decoración su boda; esta es la polémica razón

Taylor Swift y Travis Kelce mandaron a quemar la decoración de su boda

Una fuente declaró al Daily Mail que el equipo de Taylor Swift dio instrucciones específicas para deshacerse de todos los elementos decorativos una vez terminada la fiesta. La intención era que no quedara ningún recuerdo físico que pudiera terminar en manos de coleccionistas o convertirse en un artículo de subasta.

“No querían que la gente lo robara y luego lo subastara o vendiera, así que simplemente lo quemaron todo”, aseguró la fuente al medio británico.

Entre los objetos que se fabricaron especialmente para la boda había muebles personalizados con dos letras T entrelazadas, en referencia a los nombres de los recién casados, así como estructuras que simulaban jardines.



Filtran el menú de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce. (Getty Images)

Según el reporte, las piezas fueron trasladadas desde Nueva York hasta Pensilvania, donde originalmente se habían fabricado, para ser quemadas. Sin embargo, la fuente reconoció que no sabía en qué lugar se llevó a cabo la quema.

La logística también llamó la atención por sus dimensiones. De acuerdo con la misma fuente, los elementos decorativos fueron transportados en 11 camiones semirremolque que iban llenos de la decoración.

“El hecho de que nadie conserve reliquias y que todo haya tenido que ser quemado y desechado adecuadamente es una locura”, comentó. “Once camiones para transportarlo a través del país y luego quemarlo todo fue bastante descabellado, simplemente porque no querían que la gente tuviera acceso a ello”.

Aunque la decisión habría partido del equipo de la cantante, Taylor Swift sí estuvo involucrada en la planeación y el diseño de la ceremonia. Según el Daily Mail, la artista no quería recibir una boda organizada por completo por otras personas, sino participar en las decisiones sobre cómo sería uno de los días más importantes de su vida.