La boda de Taylor Swift y Travis Kelce no solo destacó por su lujo y la lista de invitados famosos. De acuerdo con nuevos reportes, la decoración diseñada especialmente para la celebración en el Madison Square Garden habría terminado hecha cenizas para evitar que alguien se quedara con las piezas y después intentara venderlas.
Taylor Swift y Travis Kelce ordenaron quemar el montaje y la decoración su boda; esta es la polémica razón
Taylor Swift y Travis Kelce mandaron a quemar la decoración de su boda
Una fuente declaró al Daily Mail que el equipo de Taylor Swift dio instrucciones específicas para deshacerse de todos los elementos decorativos una vez terminada la fiesta. La intención era que no quedara ningún recuerdo físico que pudiera terminar en manos de coleccionistas o convertirse en un artículo de subasta.
“No querían que la gente lo robara y luego lo subastara o vendiera, así que simplemente lo quemaron todo”, aseguró la fuente al medio británico.
Entre los objetos que se fabricaron especialmente para la boda había muebles personalizados con dos letras T entrelazadas, en referencia a los nombres de los recién casados, así como estructuras que simulaban jardines.
Según el reporte, las piezas fueron trasladadas desde Nueva York hasta Pensilvania, donde originalmente se habían fabricado, para ser quemadas. Sin embargo, la fuente reconoció que no sabía en qué lugar se llevó a cabo la quema.
La logística también llamó la atención por sus dimensiones. De acuerdo con la misma fuente, los elementos decorativos fueron transportados en 11 camiones semirremolque que iban llenos de la decoración.
“El hecho de que nadie conserve reliquias y que todo haya tenido que ser quemado y desechado adecuadamente es una locura”, comentó. “Once camiones para transportarlo a través del país y luego quemarlo todo fue bastante descabellado, simplemente porque no querían que la gente tuviera acceso a ello”.
Aunque la decisión habría partido del equipo de la cantante, Taylor Swift sí estuvo involucrada en la planeación y el diseño de la ceremonia. Según el Daily Mail, la artista no quería recibir una boda organizada por completo por otras personas, sino participar en las decisiones sobre cómo sería uno de los días más importantes de su vida.
Taylor Swift y Travis Kelce tuvieron que descartar de algunos elementos de la decoración
La destrucción de la decoración no es el único detalle que ha salido a la luz sobre la celebración. El Daily Mail también informó que la pareja decidió prescindir de algunos elementos que estaban contemplados originalmente para la boda.
Uno de ellos era un carrusel de dos pisos cuyo costo habría alcanzado los 7 millones de dólares. La atracción fue descartada por su elevado precio y, en su lugar, se instaló una gran carpa con juegos de feria.
También se abandonó el plan de construir un estanque artificial debajo del altar. Además de las preocupaciones por la seguridad, el proyecto habría requerido demasiados trabajos de ingeniería.
“Los bordes no eran lo suficientemente altos y sería muy fácil caerse”, explicó una fuente al medio sobre los riesgos del estanque.
Taylor Swift y Travis Kelce se casaron el 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, en una celebración que costó 30 millones de dólares y a la que asistieron más de mil invitados. Entre los famosos que habrían acompañado a la pareja estuvieron Selena Gomez, Brad Pitt, Dakota Johnson y Ed Sheeran. La fiesta incluyó puestos de comida, bares y un espacio con apariencia de castillo en el que se llevó a cabo la recepción.