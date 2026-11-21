La esposa de Justin Bieber recordó que recibía mensajes diarios en los que desconocidos le pedían que se quitara la vida. También relató que algunas personas le gritaban en la calle y que incluso encontró establecimientos de Starbucks con frascos para recibir propinas que planteaban una competencia entre ella y Selena.

“La manera en que la gente me hacía sentir era que quizá sería mejor si ya no estuviera aquí”, explicó Hailey al describir la intensidad de los ataques que enfrentó, aunque tanto ella como Selena han negado en distintas ocasiones la existencia de un conflicto personal.

Hailey Bieber recuerda el acoso que recibió por su relación con Justin Bieber

Durante su intervención en el evento, Hailey explicó que no estaba acostumbrada a recibir ese nivel de hate y que los ataques no se limitaban a los comentarios en Instagram o TikTok.

También los padeció en espacios públicos, donde desconocidos la confrontaban por su relación con Justin Bieber y la comparaban con Selena Gomez.

"Había personas que me decían que me matara en los comentarios todos los días. Pasé por una época en la que la gente me gritaba en la calle", recordó.

Uno de los episodios que más la marcaron ocurrió en un Starbucks, donde las personas colocaban frascos para propinas para alimentar la supuesta rivalidad con Selena.



Hailey Bieber reveló que pensó en suicidarse por el acoso que sufrió por la supuesta rivalidad con Selena Gomez (Getty Images)

La fundadora de Rhode reconoció que le resultaba imposible ignorar esos mensajes y que la situación la afectaba profundamente.

"Soy alguien que presta mucha atención. No soy de esas personas que pueden decir: 'Simplemente voy a ignorarlo'. Yo no funciono así. Soy demasiado sensible y me importa demasiado como para fingir que no me afecta", explicó.

Hailey también habló de la dificultad de limitar su exposición en las plataformas digitales. Aunque ahora intenta establecer límites y dejar el teléfono para concentrarse en su vida cotidiana, reconoció que sigue enfrentando inseguridades y comparaciones con otras personas.

La modelo, quien tiene un hijo con Justin, explicó que tampoco quiere ocultar esas emociones a sus futuros hijos. Su intención es poder hablar con ellos sobre las inseguridades y los efectos de las redes sociales desde su propia experiencia.

Asimismo, consideró que, a pesar de lo vivido, todos esos años en los que sufrió acoso también le permitieron desarrollar resiliencia frente a las críticas.