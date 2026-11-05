Hailey Bieber habló abiertamente sobre uno de los problemas de salud que comenzó a experimentar después de convertirse en mamá. La modelo, de 29 años, reveló que fue diagnosticada con trastorno disfórico premenstrual meses después del nacimiento de Jack Blues, su primer hijo con Justin Bieber, y explicó lo complicado que fue entender los cambios emocionales que enfrentaba.
Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló después de convertirse en mamá: “Mentalmente, era algo extremo”
Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló después de convertirse en mam
En una entrevista con Women's Wear Daily, la empresaria reconoció que su experiencia con la maternidad despertó un interés mucho más profundo por la salud femenina, especialmente por aquellas condiciones que todavía reciben poca atención y de las que existe escasa información.
"Después de tener a mi hijo, tuve algunos problemas con el trastorno disfórico premenstrual y, la verdad, no se habla mucho ni se investiga sobre ello", explicó.
Hailey, quien dio a luz a Jack en agosto de 2024, recibió el diagnóstico aproximadamente seis o siete meses después del nacimiento de su hijo. Aunque anteriormente había experimentado síntomas del síndrome premenstrual, notó que algo había cambiado y que las emociones que enfrentaba antes de su menstruación eran mucho más intensas.
La esposa de Justin Bieber ya había hablado de esta experiencia en marzo de 2026, durante su participación en el podcast SHE MD, donde compartió con las especialistas Aliabadi y Mary Alice Haney cómo comenzó a identificar que lo que sentía iba más allá de un síndrome premenstrual convencional.
"Para mí, la semana anterior a mi menstruación no era solo síndrome premenstrual. Mentalmente, era algo extremo", recordó.
La modelo explicó que durante esos días experimentaba pensamientos y emociones que hacían que cualquier situación pareciera mucho más grave de lo que realmente era.
"Pensaba: ¿Por qué siento que toda mi vida se va a acabar? No lo entiendo", contó sobre aquellos episodios, en los que llegó a sentirse completamente desbordada.
También reconoció que los síntomas repercutían en su trabajo, sus relaciones personales y su vida social. Durante un tiempo, no encontraba una explicación para esos cambios que se repetían cada mes.
Hailey explicó que, una vez que comenzaba su menstruación, esas sensaciones disminuían y volvía a sentirse como ella misma. Con el paso del tiempo, agregó, los síntomas también fueron mejorando.
¿Qué es el trastorno disfórico premenstrual que padece Hailey Bieber?
El trastorno disfórico premenstrual (TDPM) es una condición relacionada con el ciclo menstrual que representa una forma grave del síndrome premenstrual. A diferencia de las molestias físicas y emocionales que muchas mujeres experimentan antes de su periodo, este trastorno puede provocar síntomas que interfieren significativamente con la vida cotidiana.
De acuerdo con el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), entre sus manifestaciones pueden presentarse cambios intensos de humor, irritabilidad, ansiedad, tristeza profunda, dificultad para concentrarse y sensación de pérdida de control.
Los síntomas suelen aparecer durante la semana previa a la menstruación y mejorar después de que comienza el periodo. Para establecer el diagnóstico, los especialistas evalúan la frecuencia, intensidad y duración de las manifestaciones, así como el impacto que tienen en la vida de la paciente.
Aunque Hailey relacionó el inicio de sus dificultades con la etapa posterior al nacimiento de su hijo, el TDPM no debe confundirse con la depresión posparto. Se trata de condiciones distintas y el diagnóstico requiere una valoración médica.