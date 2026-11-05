Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló después de convertirse en mamá: “Mentalmente, era algo extremo”

Hailey Bieber revela el trastorno que desarrolló después de convertirse en mam

En una entrevista con Women's Wear Daily, la empresaria reconoció que su experiencia con la maternidad despertó un interés mucho más profundo por la salud femenina, especialmente por aquellas condiciones que todavía reciben poca atención y de las que existe escasa información.

"Después de tener a mi hijo, tuve algunos problemas con el trastorno disfórico premenstrual y, la verdad, no se habla mucho ni se investiga sobre ello", explicó.

Hailey, quien dio a luz a Jack en agosto de 2024, recibió el diagnóstico aproximadamente seis o siete meses después del nacimiento de su hijo. Aunque anteriormente había experimentado síntomas del síndrome premenstrual, notó que algo había cambiado y que las emociones que enfrentaba antes de su menstruación eran mucho más intensas.

La esposa de Justin Bieber ya había hablado de esta experiencia en marzo de 2026, durante su participación en el podcast SHE MD, donde compartió con las especialistas Aliabadi y Mary Alice Haney cómo comenzó a identificar que lo que sentía iba más allá de un síndrome premenstrual convencional.



"Para mí, la semana anterior a mi menstruación no era solo síndrome premenstrual. Mentalmente, era algo extremo", recordó.

La modelo explicó que durante esos días experimentaba pensamientos y emociones que hacían que cualquier situación pareciera mucho más grave de lo que realmente era.

"Pensaba: ¿Por qué siento que toda mi vida se va a acabar? No lo entiendo", contó sobre aquellos episodios, en los que llegó a sentirse completamente desbordada.

También reconoció que los síntomas repercutían en su trabajo, sus relaciones personales y su vida social. Durante un tiempo, no encontraba una explicación para esos cambios que se repetían cada mes.

Hailey explicó que, una vez que comenzaba su menstruación, esas sensaciones disminuían y volvía a sentirse como ella misma. Con el paso del tiempo, agregó, los síntomas también fueron mejorando.

